Kristian Blanc sul podio del Trofeo delle Regioni a San Francesco al Campo (TO)

Nove atleti della Rappresentativa Pista sono stati protagonisti, ieri, nella prima prova del Trofeo delle Regioni per i Comitati del Nord Italia al velodromo Francone di San Francesco al Campo (Torino), con impegnati – oltre alla Valle d’Aosta - i Comitati del Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia di Trento, con Kristian Blanc che ha conquistato un posto sul podio nell’Eliminazione.

Negli Juniores, terzo posto di Kristian Blanc (Ciclistica Trevigliese) nella gara vinta dal lombardo Davide Stella davanti al lombardo Julian Bortolami. Nel chilometro da fermo, Kristian Blanc si ferma ai piedi del podio, quarto, nella gara vinta ancora da Davide Stella seguito dal lombardo Federico Saccani e dal piemontese Alessandro Gariglio.

Nell’Eliminazione Allievi Donne, successo della lombarda Alessia Milesi, con Elisa Giangrasso (Biesse – Carrera) che conclude in 11° posizione. Al maschile, nella velocità a squadre, vittoria del terzetto piemontese composto da Gregorio Acquaviva, Alberto Veglia e Paolo Marangon; in quarta posizione la Valle d’Aosta, grazie a Christian Faita e Pietro Mantasia (Gs Lupi) e Fabien Borre (Cicli Lucchini). Nella Madison, gradino alto del podio al Piemonte B, con Paolo Marangon e Gregorio Acquaviva; al 9° e 10° posto Pietro Mantasia e Christian Faita (Gs Lupi) e Matteo Abbate (Cicli Lucchini) e Lamberto Falchi (Gs Lupi).

Nell’Omnium Esordienti – tre prove: tempo race, eliminazione, a punti – prova sfortunata di Joel Philippot (Gs Lupi); 5° dopo la prima gara, al primo giro dell’Eliminazione è chiuso contro la rete di delimitazione del velodromo con conseguente distacco del pedale e eliminazione immediata. Poi, nella corsa a punti, nella quattro volate, è due volte quarto, andando a punti, concludendo così l’Omniun in 14° posizione, con 39 punti e, 15°, Enea Bortolotti Barrel (Orange Bike Team; 34). La gara è stata vinta dal lombardo Samuele Matteini (83 punti). Nella Madison a imporsi è il Veneto, grazie a Carlo Ceccarello e Mattia Daniele; in 8° posizione, per la Valle d’Aosta, Enea Bortolotti Barrel e Joel Philippot.

MountainBike

Appuntamento, sabato 25 maggio, dalle 17, nella zona ciclabile di Sarre, con l’edizione 2024 del Trofeo Coni, Staffetta riservata ai G4, G5 e G6, organizzata dal Gs Lupi Valle d’Aosta.

Raduno collegiale, venerdì 21 maggio, dalle 17.30, s Saint-Nicolas, con il tecnico regionale del settore Fuoristrada, Moreno Philippot, coadiuvato da Denis Donzel, per gli Allievi e Esordienti, in vista della tappa di Coppa Italia, in programma il 23 giugno, a Saint-Nicolas.

Sei atleti e, tra questi, Martina Berta (Santa Cruz Rockshox) sono stati convocati nella capitale francese, dal 27 al 29 luglio, dal commissario tecnico, Mirko Celestino, per una prova del tracciato olimpico di Parigi 2024.

Strada

Circa settemila Amatori hanno dato vita, domenica 19 maggio, all’edizione 2024 della Nove Colle, gara alla quale erano presenti numerosi atleti valdostani, sui due classici percorsi – lungo, 194 km e 3880 metri di dislivello; corto, 130 km e 1871 metri di dislivello, con tratti a pendenza massima del 18% - con partenza e arrivo a Cesenatico (Forlì-Cesena).

Nel Lungo, successo di Manuel Senni (Crainox; 5h 15’59”; media 36,650 km/h). Al 350° posto Francesco Ghia (Gs Aquile; 6h 41’22”; 60° M1); 353° Alain Kofler (Cicli Lucchini; 6h 42’42”; 45° M4); poi, per il Gs Aquile: 728° René Montrosset (120° M4), 779° André Contoz

(51° Elmt), 861° Alberto Dublanc (99° M6), 887° Didier Coquillard (119° M2), 1097° Claudio

Brunier (185° M5), 1140° Sonia Nouchy (7° W4), 1311° Philippe Vittaz (173° M3).





Nel Corto, a imporsi è Matteo Fontanelli (3h 42’44”). In 404° posizione Simone Massimino (Gs Aquile; 4h 40’58”; 54° M3); 491° Marco Liverani (Cicli Lucchini; 4h 46’40”; 64° M4);

789° Vicenzo Raco (Gs Aquile; 84° M3); 1004° Joelle Gyppaz (Panaché; 5h 19’48”; 2° Ews); seguono, per il Gs Aquile: 1193° Jean-Pierre Charles (198° M5), 1194° Marcello Cicchetti (181° M6); 1222° Daniele Capitoni (188° M6); 1273° e 1274° Roberto Beccio (139° M7) e Franz

Stuffer (140° M7), 1629° Vincenzo Midolo (199° M7), 1637° Alessandro Rossini (103° M6),

1822° Simone Sordi (167° M3), 1909 Philip Balestrini (320° M6), 2392° Alfonso Milloz (233°

M6), 2393 e 2394° Gabriele Centelli (234° M8) e Federico Martinet (390° M5), 2506° Laura

Camerlo (21° W2).