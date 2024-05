Un’emozionante serata Rally per celebratori valdostani: premiazioni, aperitivi e amicizia

Sport A.s.d., in collaborazione con l’Automobile Club Valle d’Aosta, ha organizzato una serata speciale che promette di essere un evento indimenticabile per tutti gli appassionati di motori della nostra regione. Giovedì prossimo, si terrà una serata con aperitivo dedicata agli equipaggi valdostani che hanno partecipato al 45° Rally Valle d’Aosta, un'occasione per celebrare i successi, condividere esperienze e, naturalmente, consegnare alcuni Premi d'Onore ai nostri talentuosi piloti.

La serata si preannuncia come un mix perfetto di sport, convivialità e riconoscimenti. Gli organizzatori hanno pensato a tutto: un aperitivo che accompagnerà i racconti delle avventure su strada, e un'atmosfera calorosa e accogliente per permettere a tutti di sentirsi parte di una grande famiglia di appassionati.

L’evento è aperto non solo ai partecipanti del rally, ma anche a tutti gli appassionati, amici e parenti. Per partecipare, è necessario confermare la propria presenza via WhatsApp al numero 3791770828 entro e non oltre le ore 11 di lunedì 27 maggio 2024. Questo permetterà agli organizzatori di garantire che tutto sia perfettamente preparato per accogliere gli ospiti in modo impeccabile.

Questa serata rappresenta un’occasione unica per rivivere i momenti salienti del 45° Rally Valle d’Aosta, ascoltare i racconti dei protagonisti e applaudire i vincitori dei Premi d'Onore. È anche un'opportunità per rafforzare il legame tra la comunità valdostana e il mondo del rally, una disciplina che da sempre suscita grande passione e coinvolgimento in Valle d'Aosta.

La partecipazione è aperta a tutti, ma affrettatevi a confermare la vostra presenza per non perdere questa occasione speciale di celebrare insieme i successi e le emozioni del nostro rally. Vi aspettiamo numerosi per una serata all’insegna dello sport, dell’amicizia e della passione per i motori!