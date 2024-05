Monterosa Ski ospita il primo raduno stagionale della nazionale italiana della Coppa del Mondo di sci di fondo

"Inoltre - prosegue Munari - in vista della riapertura ufficiale degli impianti di risalita, per l’avvio della stagione estiva d’alta quota, prevista il prossimo 1° giugno, le straordinarie condizioni del manto nevoso oltre i 3.000 m lasciano presagire un’estate eccezionale anche per la pratica dello sci-alpinismo e dell’alpinismo”. Non è, ad ogni modo, la prima volta che atleti e atlete del mondo dello sci vengono ospitati ai piedi del massiccio del Rosa: già a gennaio le azzurrine dello sci alpino, alla vigilia dei mondiali juniores, scelsero proprio Gressoney-La-Trinité per gli allenamenti di rifinitura mentre le piste di Gressoney-Saint-Jean - Weissmatten, ospitarono nel gennaio 2023 gli allenamenti della Swiss-Ski, la nazionale svizzera di sci alpino guidata dal valdostano Matteo Joris.