Motori: Finale Kart ASI 2024, valdostani in evidenza

L’Italia intera si riunisce nella terra dei motori per la finale nazionale RKC ASI Sprint Outdoor 2023/2024, quinta edizione dell’appuntamento più importante per il Rental karting tricolore sotto egida ASI Karting e in convenzione con ACI Sport. Sono 18 le regioni presenti al Misanino Kart Circuit (RN) con i rispettivi campioni e il miglior roster di piloti a disposizione: alla finale hanno partecipato 268 dei circa 3.000 atleti iscritti alle selettive di riferimento per il progetto RKC ASI organizzate in tutte e 20 le regioni italiane. Per la Valle d’Aosta, capitanati dal loro referente e pilota Andres Tomas, è la seconda partecipazione, con ben 20 piloti è risulta essere la terza regione per numero di partecipanti, tutti i drivers si allenano e partecipano alla selettiva che si tiene ogni anno nella Pista La Quercia 58 di Pontey.

L’emozionante due giorni di Misano – tra sabato 4 e domenica 5 maggio – ha assegnato il titolo di campione nazionale per le categorie Lady, Light, Medium e Heavy, oltre che l’ambitissima ASI Regions’ Cup – meglio nota come Trofeo delle Regioni – alla selettiva con il miglior punteggio complessivo dove la Valle d’Aosta ha conquistato il 13simo posto. Nelle varie categorie i valdostani si sono distinti non solo come “numero” ma anche come risultati, occupando la parte centrale della classifica nelle varie categorie. Queste le parole del referente Valle d’Aosta Tomas Andres: “Siamo al secondo anno, contenti per il lavoro svolto, siamo una squadra giovane, facciamo questo sport da solo 2 anni ma ci alleniamo tanto, i ragazzi hanno un grandissimo margine di miglioramento. Personalmente sono contento perche oltre al risultato, i ragazzi hanno dato dimostrazione di grande sportività, abbiamo gestito il weekend sapendo che sarebbe stata dura competere contro gente che ha più esperienza di noi, ma non per questo lo abbiamo affrontato con sufficienza, anzi. Abbiamo molte nuove leve promettenti, ragazzi e ragazze velocissime, ci prepariamo per la finale 2025”

Le varie gare hanno stabilito una classifica generale, da cui si sono divise le varie finali (A, B e C) in base al piazzamento, nessun valdostano nella Finale A, soltanto 4 valdostani sono riusciti ad accedere alla Finale B, mentre tutti gli altri nella Finale C .

CATEGORIA LIGHT 75KG FINALE C

4° Masoni Simone

5° Galluccio Domenico

7° Cuneaz Valdimir

23° Milliery Mathieu

29° Marino Davide

CATEGORIA MEDIUM 85KG FINALE B

23° Nolly Laurent

25° Bini Massimiliano

30° Cerise Alberto

FINALE C

1° Zullo Gianpaolo

7° Girotti Massimo

22° Casalloni Alessanro

CATEGORIA HEAVY 95KG FINALE B

26° Tomas Andres

FINALE C

3° Boccarella Matteo

8° Lumia Manuel

11° Daddi Alessandro

12° Treves Danny

14° Milliery Yvan

CATEGORIA LADY

14° Talarico Jenny

18° Valieri Elisa