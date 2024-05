Cabras e Seletto grandi protagonisti alla GranFondo di Torino

Ottima giornata per gli Amatori valdostani, domenica 12 maggio, nella GranFondo Internazionale Briko di Torino, gara su Strada di 111 chilometri e un dislivello di 2123 metri, che ha visto protagonisti Kristian Cabras e Alain Seletto.

La corsa è stata vinta dal Senior1 Michele Negri (Team Mp Filtri; 2h 58’06”) a precedere un terzetto di Juniores: Giovanni Loiscio (Autoricambi Marrone; 3h 01’54”), Matteo Raimondi (Team Locca; 3h 02’14”) e, quarto assolto, terzo di categoria, Kristian Cabras (Sanetti Sport; 3h 02’42”). In 12° posizione assoluta, primo nei Veterani2, Alain Seletto (Rodman; 3h 03’03”); 37° Mattia Dherin (Panaché; 3h 11’26”; 19° Junior); 77° Marco Ranfone (Panaché; 3h 16’04”; 13° Senior1); 148° Jacques Tercinod (Gs Aquile; 3h 22’51”); 155° Alessandro Plater (Team Benato; 3h 23’31”; 11° Veterani2); 157° Matteo Vuillermoz (Gs Godioz; 3h 23’37”); 246° Francesco Ghia (Gs Aquile); 256° Diego Marana (Team Benato; 3h 30’45”; 14° SgA); 261° Matteo Gottardelli (Panaché); 426° Julien Aguettaz (Panaché); 439° Simone Massimino (Gs Aquile); 531° Davide Impieri (Vc Courmayeur MB).

Strada

GranFondo Squali Trek, domenica 12 maggio, gara amatoriale su Strada a Gabicce (Rimini) di 128 chilometri e 2020 metri di dislivello, vinta dallo Junior Pietro Sarti (Team Crainox; 3h 13’11”). In 30° posizione, 6° Senior A, Wladimir Cuaz (Cicli Lucchini; 3h 23’48”); 716° Marco Xausa (Vc Courmayeur MB; 4h 28’11”). Nel Medio Fondo – 65 km; 1393 metri di dislivello -, 163° Herik Del Degan (Cicli Lucchini; 2h 26’22”; 20° Veterani B).

Nella GranFondo della Versiglia, a Camaiore (Lucca), nel percorso medio – con tre tratti agonistici cronometrati – doppietta della Speedy Bike grazie a Alessandro Mazzoni (17’28”) e Gabriele Conti, secondo, accreditato dello stesso tempo del vincitore. Al 255° posto, 32° M5, Emiliano Naccari (Gs Aquile; 1’16”54).

Strada

Torna, sabato 1 giugno, Bicinsieme, raduno di fondo non competitivo a scopo benefico. L’appuntamento è fissato alle 8, all’Arco d’Augusto, al Café de l’Arc e partenza un’ora e mezza più tardi ad affrontare un percorso di 46 km e 1050 metri di dislivello positivo. L’arrivo è previsto per le 13, al Bike store Hubb, in via Festaz, dove saranno premiate le dieci società più numerose. Il ricavato della giornata sarà devoluto all’Associazione valdostana Autismo.

MontainBike

Va in scena a Courmayeur, il 18 e 19 maggio, l’Italia Bike Cup di MountanBike, quinta tappa di gara Uci e quarta riservata alle categorie giovanili.

Prima giornata dedicata agli Elite, Under 23 e Juniore, mentre domenica spazio ad Allievi e Esordienti. Il via, sabato, alle 9.30, con gli Juniores maschile, seguiti, alle 12, con tutte le categorie femminili; chiusura alle 15 con Elite e Under 23 maschile. domenica, ad aprire la giornata di gare, sempre alle 9.30, gli Esordienti primo anno e, alle 10.30, i secondo anno; alle 11.30, Allievi e Esordienti Donne primo e secondo anno; alle 14, Allievi primo anno e alle 15.30 Allievi secondo anno maschile.

Dopo quattro tappe disputate, la classifica generale Open maschile vede in seconda posizione Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem) con 190 punti, preceduto a quota 240 da Gioele Bertolini. Gli Under 23 sono guidati da Matteo Siffredi (230 punti), con 12° Gabriel Borre (Santa Cruz; 79). Negli Juniores al comando Mattia Stenico (264 punti); 27° Thierry Philippot (Gs Lupi; 38). Al femminile comanda Giorgia Marchet (242 punti); Martina Berta (Santa Cruz) con 70 punti e una sola gara disputata è assestata al 15° posto. Nelle Under 23 prima posizione per Nicole Pesse (Trinx Factory Team), con 190 punti e, al terzo posto a pari merito con Laura Quarise, a quota 160, troviamo Giulia Challancin (Bcl Factory Team). Nelle Junior, con 245 punti, in vetta c’è Giada Martinoli, con 8° posizione per Emilie Bionaz (Cicli Lucchini; 110).