Tra salita di corsa e discesa in funivia: sabato 11 maggio il 4° K+ Antey-Chamois con oltre 150 concorrenti

Salita a piedi e discesa in funivia, un circuito da ripetere il maggior numero di volte nell’arco delle 6 ore a disposizione. Sabato 11 maggio torna per la quarta volta il K+ Antey-Chamois, una gara del tutto particolare e molto allenante per gli atleti, che partirà dal campo sportivo di Antey-Saint-André per arrivare a Chamois.

In griglia di partenza sono attesi oltre 150 concorrenti, numero che garantisce la rotazione ideale sulla funivia. Un’ottantina di questi hanno scelto di correre la gara individuale, diversi altri la prova a coppie, un modo per dividere a metà la fatica e condividere un’avventura particolare.

Nella 6 ore individuale occhi puntati su Lisa Borzani e Marina Plavan e su Enzo Benvenuto e Daniele Calandri; nella staffetta presenti Marco Béthaz con Nadir Vuillermoz, Tiziano Artaz in squadra con Elisabetta Negra e Noemi Junod con papà Massimo Junod. Il K+ Antey-Chamois può anche essere corso con la formula sprint, ovvero come vertical tradizionale. Sulla salita singola si sfideranno, tra gli altri, anche l’irlandese Sarah McCormack e i valdostani Marcella Pont e Joel Janin.

Le adesioni online, sul portale wedosport.net, chiuderanno giovedì 9 maggio; gli indecisi e i concorrenti che vorranno partecipare con gli amici a quattro zampe potranno iscriversi sul posto fino a 30 minuti prima della partenza.

Via da Antey-Saint-André alle 8, lancio di circa 3 chilometri su un percorso pianeggiante, poi l’ingresso nel circuito sul sentiero che collega Buisson a Chamois, località dove non circolano le macchine ed è raggiungibile solo a piedi o attraverso la funivia. Nel pomeriggio premiazioni a Chamois, occasione in cui verrà anche ricordo Loris Azzaro, giovane arbitro scomparso nel 2020 all’età di 26 anni.