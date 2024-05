Giro Next Gen in Valle d’Aosta: Definiti gli ultimi dettagli della Grande partenza della corsa rosa per ciclisti Under 23

L’Assessorato del Turismo, Sport e Commercio comunica che oggi, mercoledì 15 maggio, gli uomini dello staff tecnico di RCS Sport hanno effettuato gli ultimi sopralluoghi per la definizione di una serie di dettagli della Grande partenza del Giro Next Gen, in programma dal 9 al 16 giugno 2024. Le squadre della corsa rosa per ciclisti Under 23 saranno presentate ad Aosta, nella sede del nuovo polo dell’Università della Valle d’Aosta, dalle 18,15 di sabato 8 giugno. L’evento è aperto al pubblico e sarà l’occasione per presentare i 174 corridori dei 29 team.

Domenica 9 giugno via alla corsa rosa delle future generazioni di ciclisti professionisti con la Cronometro individuale Aosta-Aosta, di 8,8 chilometri. La partenza avverrà dalle ore 13.00, dal piazzale della telecabina Aosta-Pila; l’arrivo nel rettifilo di piazza della Repubblica davanti alla sede del nuovo polo universitario. Si tratta di una cronometro cittadina che presenta, anche, con uno strappo impegnativo in località Coutateppaz, in comune di Saint-Christophe.

Lunedì 10 giugno il Giro partirà da Aymavilles: suggestivo lo scenario scelto per il via con il parco e la scalinata del Castello del XIII secolo che ospiteranno le operazioni del foglio firma dei ciclisti. La frazione, lunga 107 Km, toccherà Courmayeur prima di ridiscendere su Arvier da dove inizierà l’ascesa al Col d’Introd. Discesa su Aymavilles e nervosa sezione sino a Saint-Vincent dove i corridori transiteranno prima del circuito finale con lo strappo della Côte de Champ-de -Vigne e il successivo arrivo in Viale Piemonte a Saint-Vincent.

Martedì 11 giugno il Next Gen lascerà la Valle d’Aosta dopo la partenza da Verrès e il caratteristico passaggio nel centro storico con direzione Piemonte dove, a Pian della Mussa, è previsto l’arrivo della terza tappa dopo 131 chilometri.

«Il Giro Next Gen rappresenta per RCS Sport – dice Natalino Ferrari, Direzione ciclismo di RCS Sport – un evento top da organizzare e gestire con lo stesso standard qualitativo che applichiamo per il Giro d’Italia. La Valle d’Aosta offre tutte le caratteristiche tecniche, logistiche e di percorso per una Grande partenza di alto livello».

Ospitare la Grande partenza e le prime tappe del Giro rappresentano una straordinaria possibilità di promozione della regione grazie alla grande capacità e efficienza comunicativa del Gruppo RCS. Le scelte fatte sui percorsi delle singole tappe propongono un’interessante panoramica delle peculiarità del territorio valdostano.

MAPPA TAPPA 1

MAPPA TAPPA 2