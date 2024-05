Sfide dal sapore olimpico a Courmayeur

Courmayeur sarà teatro nel fine settimana della quinta tappa dell’Italia Bike Cup che torna in uno dei templi della mountain bike italiana. La gara valdostana ha sempre riservato grande spettacolo e così sarà anche quest’anno, a Dolonne a due passi dalla Skyway, la funivia del Monte Bianco. Per l’occasione il percorso di gara è stato ridisegnato, facendone un test importante per il prosieguo della stagione con uno sguardo anche alle Olimpiadi di Parigi. Il circuito misura 4 km per un dislivello di 224 metri a giro, da ripetersi più volte in base alle categorie.

In tal senso ha dato già la sua adesione la tricolore Martina Berta, assente agli Europei dello scorso fine settimana e candidata per una delle due maglie azzurre per la rassegna olimpica. Con lei presenti Gioele Bertolini ed Andreas Emanuele Vittone, che si stanno contendendo la leadership nella categoria Elite e Nicole Pesse, atleta di casa e al comando fra le Under 23.

Come per le altre tappe del circuito, il Courmayeur Mtb Event sarà distribuito attraverso due giornate di gara. Al sabato spazio alle categorie assolute, con gli juniores che prenderanno il via alle ore 9:30. Alle 12:00 spazio per tutte le categorie femminili, alle 15:00 il via alla gara clou, quella per Elite e Under 23 maschili. Domenica giornata dedicata alle categorie giovanili: alle 9:30 la prova per Esordienti 1° anno, alle 10:30 quella dei 2° anno. Alle 11:30 al via tutte le categorie femminili, alle 14:00 gli Allievi 1° anno, alle 15:30 chiusura con i 2° anno. Due giorni di gare al massimo livello, come nella tradizione dell’Italia Bike Cup.

Per informazioni: Vc Courmayeur, https://www.veloclubcourmayeur.it/courmayeur-mtb-events/