In Valle d’Aosta venticinque appuntamenti delle due ruote da aprile a settembre

Ufficializzato il calendario 2024 della stagione agonistica della Federazione ciclistica Italiana sui sentieri e sulle strade della Valle d’Aosta: venticinque appuntamenti spalmati tra aprile e settembre, con massima concentrazione nel mese di agosto, con otto eventi programmati, dov’è inserito l’unica gara su Strada di stagione – escluso il Giro della Valle d’Aosta del 16 luglio -: domenica 18, la cicloscalata Gressan-Pila, organizzata dal Gs Aquile.

Il via stagionale nel cuore del capoluogo regionale, nell’ex stadio Mario Puchoz, il 24 aprile, con l’edizione 2024 di Bicimparo – Kinder Joy of moving, una delle venti tappe della manifestazione a respiro nazionale, che mette in palio il pass per la finale italiana, il 21 giugno, a Tarvisio (Udine).La, giornata organizzata dal Gs Lupi Valle d’Aosta propone, dalle 9.30, il GiocoCiclismo, aperto anche ai non tesserati, bambini dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado; dalle 15, la prova di abilità per i tesserati Fci, categoria Giovanissimi – prove di abilità in cinque settori – e la gymcana-sprint per la qualificazione alla finale di Bicimparo.

La prima delle sette tappa del Grand Prix Giovanissimi, il 4 maggio, a Saint-Pierre, organizzata dal Bike Team Diavoli e, in abbinata, il GiocoCiclismo; gli altri appuntamenti con il GP Giovanissimi: il 15 giugno, a Pontey (Orange Bike Team); il 6 luglio, a Champorcher (Vtt Arnad); il 14 luglio, a Gaby (Cs Lys; abbinatp il GiocoCiclismo); il 3 agosto, a Arpy di Morgex (Vc Courmayeur MB; abbinato l’Arpy Bike Top class per Allievi e Esordienti); il 24° agosto, ad Arnad (Vtt Arnad), chiusura, il 22 settembre, a Sarre (Gs Lupi Valle d’Aosta).

Sempre a maggio, il 18 e 19, a Courmayeur, la 5° tappa dell’Italia Bike Cup per Open - Elite e Under 23 - e Junior e, il giorno successivo, la 4° tappa riservata alle categorie giovanili; il 25, la fase regionale del Trofeo Coni, a Sarre, sempre per l’organizzazione del Gs Lupi.

Il 26 giugno, a Saint-Nicolas, la 3° tappa della Coppa Italia giovanile, affidata al Gs Lupi e, dal 12 luglio, l’All Around e-Mtb Enduro e, dal 16 luglio, il Giro ciclistico della Valle d’Aosta.

Il 24 e 25 agosto, a La Salle, il Campionato regionale Top class Allievi e Esordienti, seguito dal Tour des Salasses, Marathon e Point-to-Point, il tutto sotto l’egida del Vc Courmayeur MB; il 31, a Cogne, la GranParadisoBike e, l’1 settembre, dalla MiniGranParadisoBike Giovanissimi.

Stagione che si chiude, il 29 settembre, a Pré-Saint-Didier, con lo Young e MiniYoung Skill Champions, Allievi, Esordienti e Giovanissimi, gare organizzate dal Vc Courmayeur MB.





Stage azzurro dell’Xco, dal 12 al 14 aprile, al Vittoria Park di Brambate (Bergamo), raduno che vedrà al lavoro undici atleti, convocati dal commissario tecnico Mirko Celestino e, tra questi, Giulia Challancin (Bcl Factory Team).

Prima tappa della Coppa Italia giovanile, l’1 maggio, ad Agrigento (Siclia), dove sarà presente la Rappresentativa valdostana. Con il selezionatore del settore Fuoristrada, Moreno Philippot, e l’accompagnatore Denis Donzel, al via ci saranno, per la categoria Allievi: Elisa Giangrasso (Ghedi Cycling), Paolo Costa, Pietro Mantasia (Gs Lupi Valle d’Aosta); negli Esordienti: Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB), Michel Careri (Orange Bike Team), Raphael Tremblan (Gs Lupi Valle d’Aosta).