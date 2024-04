Sci alpino: bene Pene Vidari, Moras e Samà Sacchi nel mem. Fosson di Pila

Prima giornata del memorial Fosson – Criterium nazionale a squadre, questa mattina, a Pila (Valle d’Aosta) e grande sforzo organizzativo dello Sc Aosta, abile a preparare ben quattro piste di gara – Renato Rosa e Gorraz per il Gigante Allievi; due tracciati sulla Châtelaine per gli Slalom Ragazzi -, che hanno accolto 696 atleti della categoria Children (366 Allievi; 169 donne e 186 maschi; 341 Ragazzi; 166 e 175). Gigante Allievi in due manche, e ottimo terzo posto di Eleonora Samà Sacchi, e due manche-gara per i Ragazzi, dove si registrano le vittorie di Maria Laura Pene Vidari e Maya Moras, oltre a una buonissima serie di piazzamenti nei ‘venti’.

Categoria Allievi * Gigante – Scala due posizioni e s’insedia al terzo posto Eleonora Samà Sacchi (Club de Ski; 2’09”56) nella gara vinta, in risalita anche lei dal quinto posto di metà gara, la valtellinese tesserata nel bresciano, Carlotta Pedrolini (2’09”03) davanti alla gardenese Arianna Putzer (2’09”44; 4° al termine della prima manche). Al maschile, successo valtellinese, tesserato a Como, Gioele Cioccarelli (1’57”69), che recupera dal 7° posto di metà gara, a precedere il torinese Ettore Bussei Canone (1’58”13; 6° nella prima manche) e al bellunese Mattia Valente (1’58”19). Scivola dal 5° all’8° posto Mattia Contino (Sc Aosta; 1’05”92); 14° Edoardo Rossi (Sc Crammont MB; 2’00”06); 16° Thomas Carrozza (Club de

Ski; 2’00”18); 19° Giovanni Corte (Sc Val d’Ayas; 2’00”35).

Categoria Ragazzi * Slalom gara #1 – A imporsi è Maria Laura Pene Vidari (Sc Courmayeur MB; 46”11) davanti alla svizzera, di nascita e residenza, e tesserata nel lecchese, Carlotta Maria Pignaton Fagnani (46”53) e alla bergamasca Eva Balduzzi (46”69). Al 4° e 5° posto Alyssa Borroni (Sc Crammont MB; 47”02) e Cecilia Sessarego Catalisano (Club de Ski; 47”61); 15° Anaïs Vuilermoz Curiat (Sc Aosta; 49”93); 20° Arianna Grosso (Sc Mont Glacier; 50”05). Al maschile, successo del torinese Giovanni Ceccarelli (46”18) sul triestino Tommaso Dagri (47”30) e il novarese Pietro Augusto Rosso (47”96). In 4° posizione Umberto Chiapello (Sc Crammont MB; 48”86); 8° Niccolò Bisi (Sc Val d’Ayas; 49”25); 19° Marco Piacenza (Sc Azzurri del Cervino; 50”95); 20° Lorenzo Giovanelli (Sc La Thuile Rutor; 51”16).

Categoria Ragazzi * Slalom gara #2 – Vittoria di Maya Moras (Club de Ski; 47”61) sulla lecchese Caròlotta Lambrughi (48”64) e la gardenese Ines Puntscher (48”90). Al 9° e 10° posto, per lo Sc Crammont MB, Alyssa Borroni (51”03) e Nicole Serafini (51”04); 14° e 15° Maria Laura Pene Vidari (51”70) e Carlotta Corradino (51”77) entrambe dello Sc Courmayeur MB; 16° e 17° Alizée Bionaz (Sc Pila; 51”88) e Maelle Linda Mason (Sc Courmayeur MB; 52”14); 19° Anja Torroni (Sc Crammont MB; 52”28). In campo maschile, gradino alto del podio al napoletano Tommaso D’Acunto (48”85) seguito da Pietro Augusto Rosso (49”70) e da Giovanni Ceccarelli (50”68). In 6° posizione Thomas Grivel (Sc Crammont MB; 51”05); 12° Nicolò Bergonzi (Sc Val d’Ayas; 51”64); 14° Marco Piacenza (Sc Azzurri del Cervino; 51”88).

Domani, seconda giornata di gara, con le discipline invertite per categorie: Slalom Allievi e Gigante Ragazzi.