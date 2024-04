Sci alpino: i valdostani sfiorano le finali nel Parallelo del Sestriere

Gran Parallelo del Gran Premio Giovanissimi, ieri, sulla ‘Giovanni Agnelli’ del Sestriere (Torino) riservata alla categoria Cuccioli, con i giovani atleti valdostani che sfiorano le finali.

Categoria Cuccioli 1 (anno 2013) * Gran Parallelo – Vittoria, al femminile della veronese, della Scuola trentina, Sveva Dattoli (42”33; già bronzo in Gigante) davanti alla padovana Sveva Di Gallo (42”36). In 19° e 20° posizione Valerie Artaz e Margherita Bovio. Nei maschietti s’impone l’altoatesino di Scuola friulana, Elias Magoni (41”11; già bronzo in Gigante) sul romano, di Scuola veneta, Giorgio Zanardi (41”80). All’8° posto Vittorio Budelli; 19° Tobia Colli; 34° Luca Fosson.

Categoria Cuccioli 2 (anno 2012) * Gran Parallelo – In campo femminile, successo dell’aquilana Ginevra Di Pasquale (41”67) sulla napoletana Emila Boffa (41”83). Al 5° posto Celeste Sabolo; 8° Asia Joyeusaz; 9° Estelle Fosson. Al maschile, vittoria del reggiano Giovanni Sentieri (41”85) davanti al trevigiano Thomas Pastro. In 19° posizione Mathias Angster; 24° Matteo Bergonzi; 31° Bryan Ndreca.









Scialpinismo

È andata in scena, l’1 aprile, la 37° edizione della Valtellina Orobie – Coppa delle Alpi, scialpinistica disputata, quest’anno dopo qualche rinvio per il maltempo su un tracciato modificato, ad anello, con diverse salite da affrontare con gli sci nello zaino.

L’edizione 2024 si chiude con un doppio podio del Centro sportivo Esercito. Al maschile, primi ex-æquo Michele Boscacci e Davide Magnini (Cse; 1h 12’21”) con terzo Rocco Baldini (Cse; 1h 16’37”). Al femminile, Alba De Silvestro (Cse; 1h 15’35”) precede Giulia Murada (1h 19’10”) e Giulia Compagnoni (1h 20’51”). Al quarto posto ancora Esercito, grazie a Silvia Berra (Cse; 1h 37’06”) e, quinta, Claudia Titolo (Sc C. Gex; 1h 44’15”).