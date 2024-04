I nuovi progetti sulla multidisciplinarità del Comitato valdostano

La ‘multidisciplina’ è sempre stata nel mirino del Comitato valdostano della Federazione ciclistica italiana, azione sempre ‘spinta’ dalla Federazione stessa e, sull’onda degli sviluppi positivi che hanno portato il progetto Pista/Strada, sia come partecipazione, sia d’interesse da parte di atleti, genitori e società verso un settore nuovo, il progetto agonistico del settore giovanile 2024 si amplia anche al Fuoristrada, proponendo ai tesserati un ventaglio di azioni diversificate nelle specialità del ciclismo.

“Il progetto si rivolge agli Allievi e Esordienti dei settori Strada, Pista e Fuoristrada – spiega la presidente del Comitato Vd’A, Francesca Pellizzier - tesserati valdostani ma anche ai residenti in Valle tesserati per società di altre regioni, che sono convocabili per la Valle d'Aosta, A oggi, sono circa cinquanta i tesserati nelle due categorie, la maggior parte dei quali svolge attività agonistica di livello nazionale. Il progetto ha l’obiettivo di essere inclusivo e voler formare e dare attenzione a coloro che sono ancora ‘acerbi’, sia a livello fisico, sia agonistico, proprio perché in questa fascia d'età ci sono diversi stadi di maturità biologica e psicologica”.

“Il progetto vuole proporre un percorso di formazione tecnico e didattico – prosegue Francesca Pellizzer - che possa rafforzare l’obiettivo di vestire la maglia della Rappresentativa e il senso d’appartenenza alla squadra regionale. Una crescita di livello tecnico che metta al centro il giovane atleta con le sue potenzialità, che devono essere consolidate ma soprattutto volte al miglioramento delle sue specifiche carenze e fragilità, qualunque esse siano”.

Nell’ambito del progetto ‘multidisciplina’, lo scorso 13 marzo, a Saint-Christophe il primo collegiale Allievi e Esordienti di Cross country, che ha coinvolto 28 atleti: Pietro Mantasia, Cesare Fontanelle, Alessio Catona, Federico Bruzzo, Raphael Tremblan, Joel Philippot, Christian Faita, Paolo Costa, Arlyn Sposito, Lamberto Falchi (Gs Lupi Valle d’Aosta); Amelie Cerise, Matilde Anselmi, Silvain Perron, Aimé Chatrian, Michel Carreri, Martina Bosonin, Anna Lini, Claudio Fianco (Orange Bike Team); Fabien Borre, Sebastian Amadei, Erik Henriod, Matteo Abbate, Cédric Berlier (Cicli Lucchini); Mathias Consoli, Annie Vevey, Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB); Federico Evoli, Andrea Ianniello (Rdr Sport School).

Il 21 marzo è stata la volta del collegiale ‘Strada’, con 17 atleti che si sono dati appuntamento alla torre Piezometrica di Aosta, convocati dal tecnico Massimo Giangrasso: Claudio Fianco, Enea Bortolotti Barrel, Teseo Bortolotti Barrel, Silvain Perron (Orange Bike Team); Matteo Abbate, Fabien Borre, Erik Henriod, Sebastian Amadei (Cicli Lucchini); Cesare Fontanelle, Federico Bruzzo, Raphael Tremblan, Lamberto Falchi, Christian Faita, Pietro Mantasia, Joel Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta); Elisa Giangrasso ( Biesse-Carrera); Mélanie Bosinin (Cicli Fiorin Cycling Team).