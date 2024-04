Sci alpino: Brignone-Collomb, doppietta valdostana in Val Senales

Doppietta del Centro sportivo Carabinieri grazie Federica Brignone e Giorgia Collomb, oro e argento ai Campionati italiani Assoluti, medaglie conquistate questa mattina, nel Gigante in Val Senales (Alto Adige).

Per Brignone è il decimo titolo agli Assoluti, il quarto nella specialità – l’ultimo nel 2018

-, e lo scorso anno, a La Thuile, vinse il SuperG e la Combinata alpina; per Collomb, lo scorso anno ben sei medaglie nelle rassegne di categoria – Aspiranti e Giovani -, e il secondo posto odierno e fa il paio con il bronzo degli Assoluti, in Combinata, sempre lo scorso anno, nella ‘sua’ La Thuile, alle spalle di Federica Brignone.

Federica Brignone (Cs Carabinieri; 2’00”96) fa segnare il miglior crono nella prima manche e, nella seconda, fa davvero un altro sport, scavando un autentico solco sulle dirette avversarie. Alle sue spalle, Giorgia Collomb (Cs Carabinieri; 2’03”36), a metà gara è seconda, con un ritardo di 44/100 dalla vetta della classifica, ed è l’unica a mantenere un certo contatto con Brignone. Al terzo posto la svizzera Vanessa Kasper (2’03”97) e, bronzo agli Italiani, in risalita di tre posizioni, la friulana dell’Esercito, Lara Della Mea (Cse; 2’04”03). Fuori dal podio, 4° e 5°, le azzurre di Coppa del Mondo, Elisa Platino (2’04”.39) e Ilaria Ghisalberti (2’04”71). All’8° posto Matilde Lorenzi (CSe; 2’04”84); 9°, a sigillo di una stagione di altissimo livello, la romana dell’Esercito, Camilla Vanni (Cse; 2’04”86).

Al 15° posto, in recupero di tre piazze, Annette Belfrond (Cse; 2’06”56); 21° Carole Agnelli (Club de Ski; 2’07”30); ne recupera sette ed è 28° Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 2’09”75); 30°, in risalita di sei posti, Alessia Vaglio (Sc Crammont MB; 2’10”32); 32° Sophie Mathiou (Cs Carabinieri; 2’10”64); non hanno concluso la seconda manche Lucrezia Lorenzi (Cse), Margherita Sala (Sc Crammont MB) e Francine Rollet (Sc Chamolé).

Domani, di nuovo in pista, in Val Senales, con in palio il titolo tricolore di Slalom.