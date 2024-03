Ginnastica: Progetto della DISVAL di riqualificazione della Salle de Gymnastique di Aosta

VDA Trailers devolverà il ricavato della vendita dei pettorali solidali alla DISVAL a sostegno del progetto di riqualificazione della Salle de Gymnastique di Aosta. Dal 1989 la DISVAL promuove e diffonde la pratica di tutti gli sport, con una particolare attenzione per le persone disabili, con la consapevolezza dell’importanza dell’attività fisica per questa categoria di persone, sia dal punto di vista sociale che da quello psicofisico. L’associazione ha da sempre fatto dell’integrazione tra persone normodotate e disabili il proprio punto di forza, diventando per questo un riferimento non solo a livello locale ma anche europeo.

Per poter ampliare ancora di più la sua azione, la DISVAL intende riprogettare e riqualificare la Salle de Gymnastique, costruita nel 1929 a pochi passi dal centro di Aosta e in disuso da diversi decenni, con opere di riqualificazione energetica e di ristrutturazione che, oltre a ridare alla città un edificio storico per la pratica sportiva, intende anche garantire una migliore accessibilità ai portatori di handicap e dotare la palestra di attrezzature e di ausili innovativi che permetteranno alle persone con disabilità motoria di poter allenarsi rimanendo seduti sulla propria carrozzina. La palestra sarà aperta a tutti gli sportivi, incentivando di fatto l’interazione tra disabili e no.

La valenza sociale del progetto, nonché la sua portata internazionale - Egidio Marchese, presidente DISVAL, fa parte della Nazionale italiana di Wheelchair curling, con la quale ha partecipato alle Paralimpiadi e diversi Campionati Mondiali - hanno spinto VDA Trailers a sostenere il progetto: “Da tanto tempo questo progetto era nel cassetto, ed ora finalmente vede la luce grazie all’instancabile impegno e alla passione che la DISVAL da sempre mette in campo – spiega Alessandra Nicoletti, Presidente di VDA Trailers. Un progetto che definirei “grandioso”, che restituisce alla città di Aosta non solo un edificio storico ma una struttura con macchinari innovativi e, soprattutto, un luogo nel centro della città aperto a tutti, che favorisce l’integrazione e l’interazione tra atleti disabili e normodotati. La grande importanza di questo progetto, che sarà possibile seguire passo dopo passo, ci ha spinti a sostenerlo con convinzione. Si tratta di un percorso lungo, per questo andremo avanti con la DISVAL anche nei prossimi anni”.

“La collaborazione con il TORX® fa capire l’importanza dello sport e dove esso può arrivare: pensare che i Giganti del trail running si integrino con le persone con disabilità è bellissimo - , spiega Egidio Marchese, Presidente della DISVAL. “Sono veramente onorato che lo sport di alta montagna sostenga il nostro “sogno”: la sistemazione della Salle de Gymnastique. Questa struttura verrà riconsegnata a tutta la comunità valdostana ed offrirà a tanti un'importante occasione per praticare l’attività sportiva. Il progetto di una palestra per tutti è iniziato nel 2010, abbiamo avuto tante difficoltà a trovare una sede accessibile, ma ormai ci siamo lasciati alle spalle queste situazioni. La DISVAL crede fortemente in questo progetto e questa collaborazione a lungo termine ci permette di andare avanti un pezzettino alla volta verso il traguardo della risistemazione dell’edificio in Piazza della Repubblica di Aosta. La Salle de Gymnastique sarà completamente accessibile in ogni sua parte e priva di barriere architettoniche, perché al centro del progetto c’è la persona”.

I pettorali solidali e ambientali saranno messi in vendita su 100x100trail dalle 12 di lunedì 1° aprile e fino alle 24 del 30 aprile. In particolare, saranno messi a disposizione 20 pettorali solidali per il TOR330 – Tor des Géants® e il TOR130 – Tot Dret e 10 pettorali eco per il TOR330.

Il costo dei pettorali solidali del TOR330 è di 2.000 euro, di cui 1.000 verranno devoluti alla DISVAL.

Il ricavato della vendita dei 20 pettorali solidali del TOR130 - Tot Dret (al costo di 1.000 euro, di cui 500 verranno devoluti) saranno destinati anche quest’anno a LND Famiglie Italiane Onlus, l’associazione delle famiglie italiane impegnate nella lotta contro la sindrome di Lesch-Nyhan che finanzia e realizza progetti di ricerca e intervento per affiancare le famiglie e i malati di ogni fascia di età.

Anche i 10 eco pettorali per il TOR330 – Tor des Géants® saranno in vendita al costo di 2.000 euro, di cui 1.000 euro verranno destinati a finanziare le attività relative alla diminuzione dell’impatto ambientale sul territorio della manifestazione.