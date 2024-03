Successo per gli atleti valdostani nell'XCO Internazionale Città di Albenga

Gli atleti valdostani si sono distinti con prestazioni di alto livello nell'ambito dell'XCO Internazionale Città di Albenga, tenutosi ieri nella provincia di Savona. Martina Berta ha conquistato un meritato posto sul podio, mentre Nicole Pesse e Andreas Vittone hanno ottenuto un soddisfacente piazzamento tra i primi dieci della classifica.

Nella categoria Open femminile, Martina Berta del Santa Cruz Rockshox Pro Team si è classificata al terzo posto, a soli 2 minuti e 18 secondi dalla vincitrice Chiara Teocchi dell'Orbea Factory Team. Nicole Pesse della Trinx Factory ha raggiunto il decimo posto, mentre Giulia Challancin del Bcl Factory Team si è classificata al 18° posto.

Nella gara maschile, la vittoria è andata ai francesi Victor Koretzky e Titouan Carod, con Andreas Vittone del Ktm-Protek-Elettrosystem che ha conquistato un ottimo decimo posto.

Nella categoria Juniores Donne, Giada Martinoli dello Scott Racing ha conquistato la vittoria, mentre Emilie Bionaz della Cicli Lucchini si è classificata al nono posto. Nel maschile, Raphael Chazaly ha ottenuto il primo posto, mentre Mattia Agostinacchio della Ciclistica Trevigliese si è piazzato al quindicesimo posto.

Passando alla strada, Etienne Grimod ha ottenuto un eccellente secondo posto nel Giro dei 4 Comuni – Trofeo Bolis, una corsa in linea riservata agli Under 23, disputata a San Pietro in Gu (Padova). Grimod ha commentato il risultato, dichiarando di essere soddisfatto nonostante la vittoria sfumata nello sprint finale.

La giornata di ieri ha confermato l'eccezionale talento degli atleti valdostani, che si sono distinti sia nelle gare di mountain bike che su strada. Non vediamo l'ora di seguirli nelle prossime competizioni e di celebrare ulteriori successi.