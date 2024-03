Tavolo Rettangolare o Tavolo Quadrato? Questo è il dilemma

La sala da pranzo è la stanza della casa che insieme al soggiorno suggerisce l’idea di condivisione. In entrambi questi ambienti abbiamo l’abitudine di ritrovarci con amici e familiari per chiacchierare, guardare insieme partite e gustare buon cibo in compagnia.

All’interno della stanza da pranzo il complemento d’arredo protagonista è senza dubbio il tavolo da pranzo. La scelta del tavolo migliore in termini di stile e materiali dipende dai gusti e dall’aspetto che si decide di dare alla stanza. Le aziende di settore stanno ampliando i loro cataloghi per garantire prodotti in linea con le tendenze del momento. Tra queste c’è la sempre più popolare Viadurini.it, figura di spicco per la sua proposta di tavoli da pranzo allungabili. Apprezzati dagli amanti dell’arredamento made in Italy per la cura dei dettagli e i materiali con cui sono realizzati.

Se al momento di scegliere il tavolo vi siete ritrovati indecisi davanti al dilemma tavolo rettangolare o tavolo quadrato, questo articolo è una piccola guida per voi.

Il tavolo rettangolare

Il, da un punto di vista pratico, è quello che permette di sfruttare nel modo migliore lo spazio a disposizione. Infatti rispetto al modello di tavolo con un piano quadrato permette di avere unche è in grado di garantire.

Un altro aspetto importante e funzionale del tavolo rettangolare è che grazie alla sua forma può facilmente essere spostato accanto ad una parete nel caso decidiate di organizzare un aperitivo o un ricevimento in piedi e desideriate ottenere uno spazio maggiore nella vostra sala da pranzo.

Il tavolo rettangolare è perfetto per voi se amate cucinare per amici e parenti, con questo complemento d’arredo potrete accoglierli attorno ad un tavolo comodo per tutti i commensali. È la scelta giusta anche se vi divertire ad organizzare festicciole e cocktail party con buffet. Vi basterà appoggiare il tavolo contro una parete.

Il tavolo quadrato

Ilha il principale vantaggio ditra tutti i commensali. Come nei tavoli rotondie alla pari tra loro. È il tavolo da pranzo ideale per organizzare cene intime con il proprio partner o con pochi amici.

La forma quadrata viene scelta solitamente da chi possiede stanze molto ampie. L’unica regola è fare attenzione alle proporzioni. Un tavolo quadrato posizionato al centro della sala da pranzo dona eleganza all’ambiente. Ma attenzione se troppo piccolo il tavolo diventerebbe un elemento marginale all’interno della stanza, mentre se troppo grande c’è il rischio che sia di intralcio per il passaggio dei commensali.

In conclusione il tavolo quadrato è ideale se la vostra sala da pranzo è ampia e se il numero di ospiti che partecipano alle vostre cene è piccolo e amate creare atmosfere accoglienti e ospitali.