Corso teorico gratuito per il rilascio della prima licenza per Piloti e Navigatori

L'Automobile Club Valle d'Aosta, sempre impegnato nella promozione della sicurezza stradale e nell'educazione dei conducenti, è lieto di annunciare l'organizzazione di un importante evento formativo. Presso il Centro Sportivo Saint Pierre, situato in Loc. Priorato n.11, si terrà un corso teorico gratuito finalizzato al rilascio della prima licenza per Piloti e Navigatori. L'evento si svolgerà nei giorni 4, 5, 6 e 7 marzo 2024.

Il corso si propone di fornire agli aspiranti piloti e navigatori le competenze teoriche necessarie per affrontare al meglio le sfide della guida e della navigazione. Attraverso lezioni approfondite e interattive, i partecipanti avranno l'opportunità di acquisire una solida base di conoscenze che sarà fondamentale per la loro futura attività nel mondo dell'automobilismo.

È importante sottolineare che il corso è completamente gratuito, offrendo così a tutti l'opportunità di accedere a una formazione di qualità senza alcun costo aggiuntivo. Ciò dimostra l'impegno dell'Automobile Club Valle d'Aosta nel rendere l'educazione stradale accessibile a tutti, contribuendo così a migliorare la sicurezza sulle nostre strade.

Per ulteriori informazioni e per prenotare il proprio posto, ci si può rivolgere alla Segreteria dell'ufficio Sportivo dell’Automobile Club Valle d'Aosta contattando il numero di telefono 0165 43705 interno 7. Il nostro team sarà lieto di fornire ogni dettaglio necessario e assistere i partecipanti nel processo di iscrizione.

Un'opportunità con la partecipazione a questo corso di formazione unico nel suo genere per immergersi in un'esperienza educativa stimolante e gratificante che fornirà agli appassionati le competenze necessarie per intraprendere il percorso nel mondo dell'automobilismo in modo sicuro e consapevole.