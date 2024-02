Sci alpino: allo SC Crammont MB il trofeo Silva Sas a Valtournenche

Più di 330 cuccioli del primo e secondo anno si sono dati appuntamento, questa mattina, sulla pista Stadio Slalom Salette di Valtournenche per dare vita al Gran Gigante. Giornata impegnativa per il sodalizio organizzatore, il Club de Ski: nella primissima mattinata ancora qualche fiocco di neve, mentre la ‘fresca’ nel comprensorio ha sfiorato il mezzo metro; partenza ritardata per pulire al meglio il tracciato, un gran lavoro poi premiato dal sole, che ha fatto capolino all’inizio della manche maschile. In palio per la classifica per società il Trofeo Silva Sas, vinto dallo SC Crammont MB, mentre a livello individuale da registrare le vittorie di Asia Joyeusaz e Mattia Pedoja Maso.

Al femminile è l’atleta di casa, Asia Joyeusaz (Club de Ski Valtournenche; 47”04) ad avere la meglio su Maelie Nicco (SC Val d’Ayas; 47”26) e su Estelle Fosson (SC Aosta; 48”35). Al quarto posto Maidel Lustrissy (SC Crammont MB; 48”71) e quinta Martina Sapia (SC Aosta; 48”95). Il podio delle ‘primo anno’ vede imporsi, 9° assoluta, Clementina Majer (SC Courmayeur MB; 49”54) davanti a, 11°, Emma Majer (Courma Ski Team; 50”22) e, 20°, Sophie Gard (SC Pila; 51”01).

Al maschile, doppietta dello SC Crammont MB grazie a Mattia Pedoja Maso (47”36) e Simone Mochet (47”64) con terzo gradino del podio a Matteo Bergonzi (SC Val d’Ayas; 47”77). Al quarto posto Lorenzo Colombo (SC Courmayeur MB; 48”39) e, quinto, Vittorio Budelli (Club de Ski; 48”81). Ed è proprio Vittoria Budelli il primo dei ‘secondo anno’, seguito, in 10° e 11° posizione da Dymas Dean Duranti (SC Crammont MB; 49”40) e Pietro Restuccia (SC Courmayeur MB; 49”59).