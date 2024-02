La Coppa Europa femminile riparte da La Thuile

Si preannunciano due giorni di sole e grande spettacolo a La Thuile, dove domani e martedì si svolgeranno due superG femminili di Coppa Europa. Il circuito continentale riparte dopo i Campionati Mondiali Juniores di Les Portes du Soleil e ritorna nella località valdostana a distanza di 11 anni.

Con la cancellazione delle gare di Garmisch-Partenkirchen, sono diverse le atlete di Coppa del Mondo che hanno deciso di raggiungere La Thuile per gareggiare sulla pista 3-Franco Berthod. Nel contingente dell’Austria sono presenti anche Magdalena Egger ed Emily Schoepf, in quello della Germania Fabiana Dorigo, poi al via la norvegese Marte Monsen, le svizzere Jasmina Suter, Stephanie Jenal, Delia Durrer e Stefanie Grob, le francesi Anouck Errard e Camille Cerutti e l’americana Alice Merryweather.

Nell’ampia formazione italiana, che schiera un maggior numero di atlete essendo nazione ospitante, saranno presenti anche le gigantiste di Coppa del Mondo Asja Zenere ed Elisa Platino, con le velociste Teresa Runggaldier, Sara Thaler, Vicky Bernardi e Sara Allemand pronte a giocarsi il podio.

Una delle grandi favorite è senza dubbio la svizzera Janine Schmitt, leader della specialità con 125 punti e davanti all’azzurra Vicky Bernardi (114 punti), vincitrice dell’ultimo superG di Coppa Europa disputato e forte del diciottesimo posto in Coppa del Mondo a Cortina d’Ampezzo. Fuori per infortunio Lisa Grill, non vanno sottovalutate Austria e Svizzera, presenti con diverse atlete in grado di competere per la top 5.

Non perderà l’appuntamento di casa Giorgia Collomb, che è cresciuta proprio sulle piste di La Thuile con il locale sci club (organizzatore della tappa di Coppa Europa) e che di recente ha conquistato tre medaglie ai Giochi Olimpici giovanili in Corea del Sud.

Domani il primo superG, in programma alle ore 11. Le atlete al cancelletto di partenza saranno 80 in rappresentanza di 11 nazioni. La Thuile torna ancora una volta protagonista a livello internazionale.