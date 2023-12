Atletica: Primo Meeting Indoor Giovanile Fidal VDA

La riunione organizzata dal Comitato Fidal Valle d’Aosta ha visto protagonisti quasi trecento valdostani tra Esordienti, Ragazzi e Cadetti. Tra i più piccoli, dai 5 ai 7 anni, sui 50hs Esordienti femminili si è distinta Emilie Fontan Tessaur (Atletica Pont Dannas) in 10.18 seguita da Gaelle Framarin (Saint-Christophe) in 10.97 e Astrid Cianciana (Calvesi) in 12.39.

Al maschile ha prevalso Leonardo Petacchi (Calvesi) in 10.10, seguito da Smuel Brongo (St-Christophe) in 10.21 e Pietro Madeddu (Calvesi) 10.48.

Sui 50m Esordienti 5 femminili al primo posto si piazza Emilie Fontan Tessaur in 8.95, seguita da Margot Hardy (Post Donnas) in 9.65 e Gaelle Framarin (St-Christophe) in 9.73. Al maschile si distingue Smuel Brongo (St-Christophe) in 9.10, seguito da Leonardo Petacchi (Calvesi) in 9.22 e Filippo Orlandi (Calvesi) in 9.25.

La fascia d’età intermedia, rappresentata dai piccoli dagli 8 ai 9 anni, ha visto protagonista sui 50hs al femminile Rhianna Testolin (Cogne) in 9.56, al secondo posto Sigrid Blanc (Calvesi) in 9.68 e al terzo Luna Ledakowicz Paulino (Calvesi) in 10.50. Al maschile prevale Davide Ventrice (Calvesi) in 9.26, Manuel Atzei (Pont Donnas) in 9.43 e Alexis Quey (Calvesi) in 9.51.

Nei 50m 8 al maschile vince Alexis Quey (Calvesi) in 8.93, secondo Aaron Bottel (Calvesi) in 9.02 e terzo Thibaud Mosso (Calvesi) in 8.58.

L’ultima fascia d’età Esordiente, dai 10 agli 11 anni, ha visto vincitore sui 50hs Emanuele Turino (Pont Donnas) in 9.29, seguito da Matteo Debernardi (Cogne) in 9.31 e da Emanuele Luboz (Calvesi) in 9.50.

Al femminile primo posto per Martina Sapia (St-Christophe) in 9.06 seguita da Linda Zoe Boldrini (Pont Donnas) in 9.14 e da Ilaria Testolin (Cogne) in 9.31. Sui 50m Esordienti 10, invece, si è imposto Emilie Desaymonet (Cogne) in 8.01, al secondo posto Matteo Debernardi (Cogne) in 8.05 e al terzo Mathias Angster (Pont Donnas) in 8.06.

Primo posto al femminile per Ilaria Testolin (Cogne) in 7.88, secondo per Linda Zoe Boldrini (Pont Donnas) in 7.95 e terzo per Martina Sapia (Saint-Christophe) in 8.18. Nei 60m Ragazzi vince Nicolò Borello (Atletica Rivarolo) in 7.68, mentre il primo valdostano Armin Blanc si piazza al terzo posto in 8.40.

Nei 60m Ragazze, invece, si impone l’atleta pinerolese Stella Piotto in 8.35 seguita dalle valdostane Mia Zabaite (Calvesi) in 8.74 e Eleonora Dellio (Cogne) in 8.84. Nei 60hs Ragazzi vince il rivarolese Nicolò Borello in 9.08, mentre il primo valdostano Armin Blanc guadagna la quarta posizione in 10.01. Al femminile il primo posto assoluto se lo aggiudica Asiya Ajaraam di Vercelli in 10.34. La prima valdostana Carola Rosazza Buro (Calvesi) si piazza al terzo postoin 10.73, seguita da Eleonora Dellio (Cogne) in 10.97.

Tra i Cadetti la prestazione migliore sui 60m è stata siglata da Alessandro Spinazzola dell’Atletica Strambino (7.64) che ha battuto il valdostano Emilien Ronc (Pont Donnas) in 7.77.

Mentre al femminile ha vinto Rebecca De Bonis in 8.07, seguita dalla valdostana Carlotta Giovanetto (Post Donnas) in 8.20. Nei 60hs Cadette si impone Carlotta Giovanetto in 9.26, mentre la compagna di società Jade Porceillon si aggiudica il terzo posto in 10.25. Nella stessa gara al maschile prevale Damiano Bulgari (Strambino) in 9.00, seguito dal valdostano Jacopo China Bino (Calvesi) in 9.26.