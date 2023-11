Danza: L'Institut de Danse ad Arezzo per il progetto CAB

Martina Antonia Condurro, Serena Spanò, Alice Susanna e Maria Venuti, allieve ballerine dell’Institut de Danse du Val d’Aoste, continuano il loro percorso coreutico di formazione denominato CAB, Collettivo Arezzo Ballet, riservato a 15 danzatori e danzatrici di tutta la penisola, selezionati con borsa di studio. Il secondo incontro si è svolto, sempre nella cittadina toscana, nei giorni 18 e 19 novembre. L’iniziativa, promossa dall’associazione “Progetti per la Danza” con la direzione artistica di Stefania Pace e Anna Pagano, è stata presentata ufficialmente il 13 novembre scorso, sottolineando il fatto che si tratta di un ambizioso progetto di Junior Company.

In questo fine settimana le ballerine e i ballerini si sono dedicati alla tecnica classica con Stefania Pace e alla danza contemporanea con Luca Lupi, nella giornata di sabato, mentre domenica hanno ancora lavorato sulla danza classica con la maestra Pace e sulla danza moderna con Christian Carubelli. La prima esibizione ufficiale del CAB è fissata in occasione del decimo concorso internazionale “Piero della Francesca”, in calendario sabato 10 e domenica 11 febbraio al teatro Petrarca di Arezzo.