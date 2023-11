Tennis: Corinne Cornaz firma il torneo di Cambiano

La tennista valdostana Corinne Cornaz ha raggiunto un risultato di tutto rispetto al torneo di terza categoria presso il Circolo Tennis Roma 20 a Cambiano (Torino), un torneo open che ha visto la partecipazione di ben 54 iscritte provenienti da tutto il Piemonte.Partendo dagli ottavi di finale,

Cornaz ha mostrato una performance eccezionale. Ha iniziato con una vittoria automatica contro una tesserata 3.5 al Circolo Tennis Stampa Sporting, Ilaria Tonini. Successivamente, ha superato la beniamina di casa e pari categoria 3.1, Zucca Beatrice, tesserata presso l'omonimo circolo, con un punteggio di 76-62.

In semifinale, ha dimostrato la sua tenacia portando a casa una partita incredibile contro Aurora Solio, tesserata al Circolo Tennis Villaforte, già maturata nella seconda categoria (2.7).

Nonostante la perdita del primo set 4-6 e l'annullamento di tre match point consecutivi nel secondo set, Cornaz ha ribaltato la situazione vincendo per 7-6, per poi dominare il terzo set con un netto 6-0.

Ma il culmine della sua straordinaria prestazione è stato raggiunto in finale, dove ha sconfitto la prima testa di serie, Virginia Dalla Pozza, tesserata presso il Circolo Tennis Pozzo Strada, con un risultato di 6-1 7-5. Questo trionfo conferma non solo la sua abilità tennistica, ma anche la sua capacità di gestire partite intense e di alto livello, dimostrando una resistenza e una determinazione invidiabili.Corinne Cornaz ha messo in mostra un tennis di alto livello e una grinta straordinaria, conquistando un risultato che rimarrà impresso nella storia del torneo e confermando il suo talento indiscutibile nel mondo del tennis regionale e oltre.