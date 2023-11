Ginnastica AF:Brave le Allieve Gold dell’Olimpia

Per l’Olimpia Aosta sono scese in campo sei ginnaste fra gli 8 e i 10 anni d’età. Le più esperte, Noelie Benato (2012), Margot Vallet (2012) e Gaia Petrera (2013), hanno gareggiato su tutti e quattro gli attrezzi mentre le tre più giovani, Aurora Preci (2014), Rebecca Giovinazzo (2015) e Elisa Zito (2015), si sono suddivise tra gli attrezzi rimanenti.

La squadra ha concluso la gara in sesta posizione e resta ora in attesa del “classificone” unificato di tutte le prove interregionali d’Italia per sapere se sarà ammessa alla finale nazionale di Jesolo.

Soddisfatte la tecnica federale Federica Vinante e la tecnica regionale Nathasha Pellissier, in campo gara con le piccole atlete.

Da menzionare un buon 15.250 di Gaia a trave, 15.500 di Margot e 15.100 di Noelie alle parallele, 15.575 di Aurora al volteggio, 10.000 di Elisa a trave e 12.050 di Rebecca a parallele.