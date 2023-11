Ciclismo: Agostinacchio e l’Italia quinti nelle Team relay di Pont-Château

Ottimo il lancio di Filippo Agostinacchio (Beltrami Tsa Tre Colli; 6’49”), che lascia il testimone all’Elite Federico Ceolin in seconda posizione, sulle ruote del Ceco Matyas Fiala (6’45”). Poi, l’Elite Sara Casasola, la Under Carlotta Borello e, a chiudere i due Junior, Arianna Bianchi e Stefano Viezzi, che portano l’Italia al traguardo con il tempo complessivo di 44’02”, a 1’15” dai vincitori e a 8” dal podio. La vittoria è andata alla Francia (Aubin Sparfel, Rémi Lelandais, Célia Gery, Elecata Gallezot, Hélènè Clauzel, Joshua Dubau) in 42’47”, a precedere, di 33” e 1’07” rispettivamente la Gran Bretagna e il Belgio.

Le gare in programma oggi sono rinviate, a causa dell’allerta meteo sulla Loira atlantica, sono rinviate a domani: dalle 9, Junior Donne; alle 10 Junior maschile; alle 11, Under 23 Donne; alle 12.50, Under 23 maschile; alle 14 e alle 15.10, Elite Donne e maschi.