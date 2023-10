Ciclismo: I fratelli Agostinacchio sul podio dell’Internazionale Cx di Jesolo

Valdostani ancora ottimi protagonisti di questo inizio di stagione del Ciclocross, ieri e oggi, nel 5° Gran Premio Internazionale Citta di Jesolo (Venezia), con in bella evidenza Filippo e Mattia Agostinacchio, Michel Careri e l’immarcescibile Corrado Cottin.

Nella Open maschile, è subito Filippo Agostinacchio (Beltrami Tsa Tre Colli) a dettare il ritmo, scremando il gruppo, in testa a un terzetto completato dal campione italiano Elite, il carabiniere trevigiano Filippo Fontana e da Federico Ceolin. Fontana approfitta del treno di Agostinacchio soprattutto quando Ceolin ha un problema con la catena, e di due fanno gara di testa, fino a due giri dal termine, quando Filippo Fontana aumenta leggermente e mette una manciata di secondi tra sé e Agostinacchio. Sotto lo striscione d’arrivo è Fontana, a braccia alzate, a bissare il successo dell’anno precedente, in 1h 01’29”, a precedere di 6” il campione italiano 2023 Under 23, Filippo Agostinacchio (1h 01’36”; primo U23) e, terzo, il beniamino di casa, Federico Ceolin (Bibione Cycling; 1h 01’43”).

Al femminile, con il successo di Carlotta Borello (Dp66; 43’15”), costretta al ritiro per un malore Sofia Guichardaz (Beltrami Tsa Tre Colli) quand’era al comando della categoria Juniores. Negli Juniores maschili, è sempre al vertice della corsa Mattia Agostinacchio (Beltrami Tsa Tre Colli) ma, nell’ultima tornata, è vittima di una caduta; risalito in sella è protagonista di una rimonta, che lo porta a salire sul terzo gradino del podio, con il crono di 41’11”, gara che vive sulla doppietta del Dp66, grazie a Stefano Viezzi (40’58”) e Giacomo Serangeli (41’06”). In 28° posizione Kristian Blanc (Salus Cx Academy; 43’20”). Negli Allievi Donne, 8° posto di Elisa Giangrasso (Guerciotti Salus Development; 32’56”), e gradino alto del podio occupato da Nicole Zanetti (Zanolini; 32’28”), gara che vede le prime quindici della classifica racchiuse in meno di un minuto.

Negli Esordienti, piazza d’onore di Michel Careri (Guerciotti Salus Development; 30’29”) alle saplle di Alessio Borile (Grava Bike; 30’03”), con terzo Sebastiano D’Aiuto (Pedale Manzanese; 30’37”). Nei Master Fascia 3, seconda posizione di Corrado Cottin (Team Benato; 56’00”), preceduto di soli 2” da Gianfranco Mariuzzo (Mtn Santa Marinella; 55’58”); segue Sante Schiro (Cicli Rossi; 56’11”).