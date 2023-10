Ciclismo: Pesse, F. e M. Agostinacchio e Cottin sul podio del Giro d’Italia Cx a Osoppo

Negli Elite Donne, settimo posto assoluto e terza Under 23 Nicole Pesse (Fas Airport Guerciotti Premac; 44’17”), nella gara vinta da Sara Casasola (Fas Airport Guerciotti Premac; 42’57”) a precedere Lucia Bramati (43’32”) e Eva Lechner (43’34”), entrambe della Ale Cycling Team. In campo maschile è sesto assoluto e terzo Under 23 Filippo Agostinaccio (Beltrami Tsa Tre Colli; 1h 02’41), con gradino alto del podio a Federico Ceolin (Bibione; 1h 01’41”) a precedere Gioele Bertolini (Fas Airport; 1h 02’00) e Antonio Folcarelli (Race Maountain; 1h 02’00). Al 24° posto assoluto, 16° Under 23, Andrea Carbone (Dotta Bike Racing Team).

Negli Juniores, terzo gradino del podio per Mattia Agostinacchio (Beltrami Tsa Tre Colli; 39’54”), alle spalle di Stefano Viezzi (Dp66; 39’10”) e Mattia Proietti Gagliardoni (Fas Airport Guerciotti Premac; 39’15”); 31° Kristian Blanc (Salus Cx Academy; 41’53”). Negli Allievi Donne primo e secondo anno, successo di Nicole Azzetti (Zanolini), con 11° posto assoluto, 8° secondo anno, di Elisa Giangrasso (Guerciotti Salus Development). Nei Master Fascia 3, terzo posto assoluto, secondo di M7, Corrado Cottin (Team Benato), preceduto da Giuseppe Dal Grande (Zero 5 Bike) e da Flavio Zoppas (El Coridor).



MountainBike

Ultima tappa della Coppa del Mondo Xco, oggi, a Mont-Sainte-Anne (Canada) e, negli Under 23, successo dello statunitense Riley Amos (1h 09’48”). Dopo l’11° posto nell’Xcc, oggi Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem), in difficoltà nel fango del tracciato canadese, conclude in 35° posizione, in 1h 20’24”. La stagione del gressaen si chiude con una ‘Top ten’ nel ranking mondiale, sia nell’Xco, sia nell’Xcc.

Venerdì, nell’Xcc – Short track, buon sesto posto di Martina Berta (Santa Cruz Rockshox; 19’52”) nella gara vinta dall’austriaca Laura STigger (19’40”), sulla francese Loana Leconte (19’45”) e sull’australiana Rebecca Henderson (19’46”). La stagione di Coppa del Mondo di Martina Berta si concluse, stasera, con l’Xco che prenderà il via alle 22.30 (ora italiana).



MountainBike

Rimandato, a causa degli incendi che imperversano in Indonesia, il Campionato Mondiale Xce, in programma il 15 ottobre, è rimandato a data da destinarsi.