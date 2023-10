Tennis: Primo raduno sui campi dell'Aosta Tennis Academy

da sx in piedi, Paonessa, Gaspard, Robba, Sebastiani, Borsato, Pettenon, Dufour, Giopp, Finelli, Viérin

Sabato 7 ottobre si è svolto sui campi della Aosta Tennis Academy il primo Raduno Tecnico della nuova stagione sportiva; in campo il Settore Tecnico Regionale ha convocato i migliori under 8-9-10 delle Scuole Tennis Valdostane.

I Tecnici Fabio Paonessa e Nathalie Vièrin con la Preparatrice Atletica Monica Ostellino per l'occasione hanno convocato Alerci Aurora, Belley Javier, Borsato Giulia, Calza Marie Thérèse, Di Mambro Manuel, Dufour Gabriel, Finelli Leonardo, Gaspard Gerome, Giopp Fabio, Mangaretto Tommaso, Marusic Isabel, Pettenon Alessio, Pettenon Nicholas, Robba Nicolò, Savoca Matteo, Sebastiani Ludovico e Sorace Samuele.

Il Centro Tecnico Regionale della FITP ha lo scopo di monitorare i migliori giovani della Valle d'Aosta, di cercare di trovare e condividere con i Tecnici delle Scuole Tennis i migliori percorsi per la crescita dei ragazzi e ha lo scopo di selezionare i migliori under che rappresenteranno la Valle d'Aosta nelle Coppe Istituzionali per Rappresentative.