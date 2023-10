"Informazione Danza", Sofia Maria Barmasse e Luna Rainero a Roma

Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre, a Roma, le due allieve dell’Institut de Danse du Val d’Aoste, Sofia Maria Barmasse (11 anni) e Luna Rainero (16 anni), hanno iniziato il secondo e conclusivo anno del progetto biennale di perfezionamento coreutico organizzato da “InFormazione Danza”, denominato “Ballet Studio” e diretto dal maestro Amedeo Iagulli.

Il percorso, a cadenza mensile di un weekend, prevede lo studio della Tecnica Classica Accademica, Contemporanea, Modern e Hip Hop. Grandi esperti nel settore saranno presenti durante tutto il percorso, che si concluderà a giugno, per dare il meglio e il massimo alle allieve selezionate. Venerdì 7 giugno, infine, al Teatro Vittoria di Roma, si terrà lo spettacolo finale.

Luna, al termine della due giorni romana, ha espresso tutta la sua soddisfazione:

“È stata una bella ripartenza, ho visto il maestro Iagulli molto carico e attento, abbiamo fatto sessioni doppie, su sabato e domenica, di classico, modern, contemporaneo (con la maestra Valeria Santoro) e anatomia; imparo cose nuove, conosco persone nuove, frequento maestri nuovi e lavoro per migliorare, tutte cose belle e positive; e poi sono contenta di condividere questa esperienza con la piccola Sofia Maria. Ho meditato molto durante l'estate perché, da settembre a giugno, sono comunque 10 trasferte impegnative, però ero determinata a completare il percorso di due anni, anche per onorare l'opportunità che mi è stata data" (ndr: borsa di studio ricevuta nell'estate 2022 al Balai Summer School of Dance, stage estivo svoltosi a Porto Torres, cui aveva partecipato l'Institut de Danse du Val d'Aoste).