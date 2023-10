Ciclismo: Gaia Tormena ‘all in’ a Barcelona e quarta Coppa del Mondo in bacheca

Conclusione della Coppa del Mondo Xc Eliminator, venerdì, al Park Montjuic di Barcellona (Spagna), condizione a dir poco brillante e dominio assoluto di Gaia Tormena, che vince la tappa, conquista la sua quarta Coppa del Mondo e non ha rivali neppure nell’Xcc – Short track.

Ogni turno con verdetto già scritto al termine del primo dei due giri del tracciato, insuperabili nei tratti tecnici dove il divario dilata a ogni tornata; novanta punti in classifica generale, con l’aostana sale a quota 313 punti (368 totali, ma con lo scarto del peggior risultato di stagione, 55, nella prima tappa di Sakarya, in Turchia), 58 in più della più diretta avversaria, la tedesca Marion Fromberger (255; seconda a Barcellona), con terza l’olandese Annemoon van Dienst (144).

La finale si decide in pratica alla prima curva: Tormena in testa e Fromberger seconda; subito, la discesa della doppia scalinata scava il solco decisivo: il vantaggio della campionessa del mondo aumenta, e così sarà per il resto della gara.

Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta) chiude in 1’23”74, smettendo in pratica di pedale negli ultimi 200 metri, e precede, di 1”62 Marion Fromberger, con terza l’austriaca Katharina Sadnik (a 7”21) e quarta la brasiliana Marcela Lima Matos (a 14”10). Gaia Tormena, con il miglior crono nel Time trial di qualifica, in 40”34, precede Marion Fromberger (41”03) e la brasiliana Iara Caetano Leite (41”50).

Miglior tempo anche nei quarti di finale, inserita nella prima batteria, l’aostana, in 1’28”06), fa meglio della francese Coline Clauzure (a 37/100), dell’olandese Annemoon van Dienst e della francese Margaux Borrelly. Semifinale che dura un giro soltanto, con Gaia Tormena (1’26”88) agevolmente al comando dal primo metro, seguita dalla brasiliana Marcela Lima Malos (a 95/100), dalla Clauzure e dall’olandese Didi de Vries. Nell’Xcc – Short track ancora il dominio di Gaia Tormena, che chiude i dodici giri del tracciato in 9’37”75, a Precedere la tedesca Franziska Koch (9’42”40; a 4”65) e l’austriaca Katharina Sadnik (9’55”42; a 17”67).

Cinque tappe della Coppa del Mondo Xce, quest’anno, dopo il rinvio e poi l’annullamento della tappa di Parigi; Sakarya (Truchia), Leuven (Belgio), Aalen (Germania), Oudenaarde (Belgio) e, appunto Barcellona.

Ancora due appuntamenti in stagione per Gaia Tormena: il Campionato Mondiale, il 15 ottobre, a Palongkaraya, in Indoneisa e, due settimane più tardi, il 29° ottobre, con il Campionato Europeo, a Sakarya (Turchia).