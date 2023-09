Ritmica: Bertoncin sul podio nella gara Gold di Saluzzo

La stagione agonistica della sezione di ginnastica ritmica del Club des Sports è ripartita nel migliore dei modi. Oggi - sabato 23 settembre - a Saluzzo (CN), si è svolta la prima prova del campionato regionale di specialità Gold, con Ilaria Bertoncin subito grande protagonista.

La Senior valdostana ha centrato il terzo posto al cerchio, realizzando 21.200 punti e piazzandosi alle spalle di Alessandra Leva (Jolly Libertas; 23.600) e Carolina Cattaneo (Ginnastica Moderna Cameri; 21.300). Quinto posto invece alle clavette, con 23.500 punti nella gara vinta da Stefania Straniero (Eurogymnica Torino) con 27.850.

Esordio dunque molto positivo per Ilaria Bertoncin, che mai si era esibita in una gara di così alto livello che richiama in pedana atlete di grande esperienza. Subito un buon segnale all’inizio della nuova stagione.