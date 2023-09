Ciclismo: Gs Lupi VDA al Trofeo CONI con quattro moschettieri

Finale nazionale del Trofeo Coni, dal 21 al 24 settembre, a Matera (Basilicata), con la prova di MountainBike in programma venerdì 22, a Nova Siri, alla quale prenderà parte il quartetto del Gs Lupi Valle d’Aosta composto da Nathan Evolandro, Federico Bruzzo, Siria Valenti e Luca Sandi.

E proprio Luca Sandi, questa mattina, a Palazzo regionale, insieme alla ginnasta Viola di Francesco – i due atleti più giovani della spedizione valdostana - ha ricevuto dal presidente della Regione, Renzo Testolin, dall’assessore allo Sport, Giulio Grosjacques e dal presidente del Coni Vd’A, Jean Dondeynaz, la bandiera della Valle d’Aosta.

ORANGE BIKE TEAM

Circuito di poco meno di un chilometro, da ripetere più volte in base alla categoria, ieri, a Occhieppo Inferiore (Biella), cittadina dov’era in programma il 2° Trofeo Bergo Pneumatici, corsa su Strada riservata ai Giovanissimi, dove i piccoli atleti dell’Orange Bike Team hanno fornito ottime prestazioni, in particolare con Julien e Mathis Marchi, Claudio Fianco, Filippo Grosso e Maelys Cortese, che conquistano un piazzamento sul podio e permettono al sodalizio della Media Valle di conquistare il secondo posto nella classifica per società.

Nei G3, vittoria di Julien Marchi, che precede Gabriele Guglielmetti (Castellettese) e Thomas Contadino (Piossasco).

Nei G4, terzo gradino del podio a Filippo Grosso, nella gara vinta da Gianluca Ponti (Castellettese) davanti a Federico Arcudi (Piossasco).

Nei G5, successo di Stefano Boni (Castellettese) su Lorenzo Licata (Piossasco), con terza e prima della categoria femminile Aurora Cerame (Castellettese). Quinta assoluta, seconda della competizione femminile, Maelys Cortese; 8°, 4° Donne, Sophie Marchi.

Nei G6, terzo e quarto posto colorati d’arancio, grazie a Claudio Fianco e Xavier Perrin, con vittoria di Nicolù Casalicchio (Bike Frigo Life) su Nicolò Alessandria (Piossasco).

Nei G1, piazza d’onore di Mathis Marchi, alle spalle di Alan Ubertini (Borgomanero), con terzo posto a Umberto Comba (Esperia Piasco).

Nei G2, successo di Emanuele Carrea (Mtb I Cinghiali), al 7° posto Niccolò Fianco e al 10° Christophe Cortese.