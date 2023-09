Nuova avventura per David TOMAS che sogna di fare il pilota motociclistico

David Tomas è un giovane talento valdostano di 12 anni che sta iniziando la sua avventura nel Campionato Nazionale Velocità (CNV) a bordo di una Ohvale MiniGP 160cc a marce. La sua passione per le corse su due ruote è innata e si è sviluppata sin da quando era bambino, ispirato dai grandi nomi del motociclismo e in particolare dal suo idolo, Fabio Quartararo.

Tuttavia, ciò che rende la sua storia ancora più speciale è il supporto incondizionato dei suoi genitori, Andres ed Erika. Questi genitori hanno abbracciato la passione di David sin dall'inizio, supportandolo nella sua crescita come pilota. Gestiscono la pista di Pontey "La Quercia 58", dove David si allena da due anni. Questa pista è diventata il luogo in cui ha affinato le sue abilità, ed è un esempio del grande impegno dei suoi genitori nel coltivare il suo talento.

David Tomas è diventato il primo pilota valdostano a partecipare al CNV, un campionato impegnativo ma molto stimolante che offre l'opportunità di farsi notare a livello nazionale.

Il suo ingresso in questo campionato è stato reso possibile grazie al supporto del Team lombardo Alemotocorse, un team con una vasta esperienza nel settore che lo assisterà nelle 6 gare del 2024 che si svolgeranno nel nord d'Italia. Questa opportunità è un importante passo avanti nella sua carriera.

DAVID TOMAS (A SX) IN SELLA ALLA SUA OHVALE 160 REDBULL E LA TALENTUOSISSIMA VANESSA LOPREVITE (COMPAGNA TEAM)

I genitori di David sono entusiasti del suo percorso e dell'amicizia che ha instaurato con i membri del suo team. Tuttavia, sono consapevoli delle sfide che il loro figlio affronterà nel bilanciare gli impegni di studio con le trasferte e le competizioni. Nonostante ciò, rimangono al suo fianco, pronti a supportarlo in ogni modo possibile. Stanno cercando anche il sostegno della Regione e di sponsor per coprire i costi elevati delle trasferte, dimostrando ancora una volta il loro impegno nel realizzare il sogno di David.

In breve, David Tomas è un giovane talento con una passione innata per il motociclismo, sostenuto dai suoi genitori che hanno investito tempo ed energie per aiutarlo a perseguire il suo sogno di diventare un pilota professionista. La sua partecipazione al CNV rappresenta una grande opportunità per far conoscere il suo talento e, grazie al supporto della sua famiglia e del team, ha tutto il potenziale per diventare una stella emergente nel mondo delle corse su due ruote.

"Siamo contenti per David, è un ragazzo che ha raggiunto la maturità sulle moto, va sempre più forte ed è molto determinato, con il team ha fatto la sua cerchia di amici e condividono tanto tempo assieme. Per lui si presenta un anno difficile perché deve conciliare trasferte e studio, che rimane sempre la sua 'attività' principale, deve anche andare in sella a una moto molto potente per la sua età. Cercheremo anche supporto dalla Regione e qualche sponsor per sostenere gli alti costi delle trasferte. Abbiamo aperto questa pista per lui e per tutti i ragazzi valdostani che vogliono dedicarsi al motorsport, da noi si può" dicono i genitori.

DAVID CON LA MAMMA ERIKA E LA SORELLA MICHELLE