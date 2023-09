Ciclismo: Giangrasso prima, Valle d’Aosta quarta nella Coppa Italia giovanile al Ciocco

Il Comitato valdostano che conclude al quinto posto di tappa, con 139 punti, undici in meno dei vincitori, il Veneto, a quota 150; in classifica generale la Valle d’Aosta consolida il quarto posto, con 1072, preceduta dalla Lombardia (1362), che precede il Veneto (1206) e il Friuli Venezia Giulia (1159).

Negli Allievi secondo anno, gradino alto del podio a Elia Rial (Emilia Romagna; 46’51”); in 12° posizione Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta; a 2’52”).

Negli Allievi Donne primo anno, vittoria di Elisa Giangrasso (Orange Bike Team; Vd’A; 33’56”), a precedere Valentina Bravi (Emilia Romagna; a 44”) e Sara Bertino (Piemonte; a 1’12”). In campo maschile, terzo gradino del podio per Paolo Costa (Gs Lupi; a 1’03”), preceduto da Jacopo Putaggio (Ucla1991; 48’00”) e da Enrico Balliana (Sardegna; a 19”).

Negli Esordienti Donne primo anno, successo di Beatrice Maifré (Melavì; 22’22”); 10° Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB; a 3’41”). Al maschile, vittoria del lombardo Mattia Acanfora (39’53”); al 6° e 7° posto Michel Careri (Orange Bike Team; Vd’A; a 2’38”) e Joel Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta; Vd’A; a 3’02”).

Il giorno precedente, nel Campionato italiano Team relay, conclude al decimo posto il quartetto della Rappresentativa valdostana, che ha schierato Paolo Costa al lancio, seguito da Joel Philippot, Elisa Giangrasso e, appunto, Thierry Philippot, squadra che conclude a 2’20” dai vincitori. Proprio al lancio, coinvolto in una caduta in partenza Paolo Costa, che ha potuto ripartire almeno mezzo minuto dopo la testa della corsa, incidente che ha precluso ai rossoneri un piazzamento nei migliori cinque. Al vertice della classifica le due formazioni della Lombardia (14’34) separate da soli 5”, con terzo, a 29”, il Veneto.

CdM MountainBike

Tappa francese, a Les Gets, per la Coppa del Mondo di MountainBike. Oggi, nell’Xco Elite Donne, ottimo quarto posto di Martina Berta (1h 17’48”), nella gara vinta dall’austriaca Mona Mitterwallner (1h 14’51”). Negli Under 23 Donne, successo della neozelandese Samara Maxwell (1h 05’45”); 23° Nicole Pesse (Rdr Italia Leynicese; 1h 12’42”). Al maschile, vince il francese Adrien Boichis (1h 04’59”); 26° Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 09’43”). Venerdì, nell’Xcc, 10° posto di Martina Berta (Santa Cruz; 20’52”), e vittoria dell’olandese Puck Pieterse (20’28”). Il giorno precedente, Nicole Pesse ha chiuso 33°, in 20’46”), con successo della svizzera Ronja Blochlinger (18’19”). È 23° Andreas Vittone (21’46”) nella gara – con 23 atleti al traguardo in meno di un minuto - vinta sempre dal transalpino Adrien Boichis. (20’52”).