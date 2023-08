Con il Trofeo Vittoria Cup weekend Ovale all’Area6tu di Sarre

L'evento straordinario, generosamente sponsorizzato da Assicurazione Vittoria con sede ad Aosta per volontà dell'agente Ennio Subet, sarà un momento di eccezionale importanza e rilevanza.

Non solo riveste un significato cruciale per l'intera famiglia dello Stade Valdôtain Rugby, ma si espande per abbracciare tutti coloro che nutrono amore e appoggio verso l'universo del rugby.

L'occasione stessa si snoda attraverso due giorni colmi di attività, intrecciati con la sfera ovale, che fungono da sfondo per la partecipazione di tre squadre di élite appartenenti alla Serie A Élite (TOP 10): il Colorno Rugby, le Fiamme Oro e il Rugby Vicenza.

Queste squadre di grande prestigio si contenderanno il titolo nella prima edizione del prestigioso "Trofeo Vittoria Cup", il cui fischio d'inizio risuonerà il sabato 9 settembre alle ore 15:30.

Nel corso della giornata di domenica, esattamente alle ore 12:30, l'attenzione si volgerà verso l'epico scontro Barrage promozione Élite Nazionale Under 18, dove scenderanno in campo lo Stade Valdôtain Rugby - in collaborazione con Ivrea Rugby - e il Varese Rugby.

Questa affascinante sfida rappresenta un altro tassello fondamentale nell'edificazione dei valori del rugby.

Eppure, anche quando si giunge alla conclusione di queste due intense giornate, la passione per lo sport della palla ovale non si dissolverà.

Un'amichevole, in programma per le 16:30, vedrà confluire la squadra Seniores dello Stade Valdôtain Rugby e la squadra serie B Ivrea Rugby.

Questo momento non sarà la chiusura definitiva, ma piuttosto un passaggio armonico che riverbera l'incessante fiamma della passione sportiva.

In definitiva, questa manifestazione va ben oltre una semplice riunione di squadre e partite. Essa costituisce un pilastro di condivisione, competizione sana e apprezzamento per i valori intrinseci del rugby, quali il rispetto, la lealtà e la forza d'animo.

L'apporto di Assicurazione Vittoria rafforza ulteriormente il legame tra comunità, sport e impegno.