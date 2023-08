Ciclismo: All Around eMTB Bosch 2023 torna dal 6 al 10 settembre

All Around eMTB Bosch si prepara per una seconda edizione che si preannuncia ancora più adrenalinica della prima. La manifestazione, nata nel 2022 per garantire agli appassionati di eMtb full suspended di pedalare e sfidarsi su tracciati impegnativi in salita e divertenti in discesa al cospetto delle più note vette alpine, è unica nel suo genere perché si snoda lungo il perimetro della Media e Bassa Val d’Aosta sotto Monte Rosa, Cervino e Gran Paradiso.



L’evento è molto più di una semplice competizione: è infatti una miscela entusiasmante di gara e di viaggio, con il sapore della grande avventura da vivere al fianco di biker provenienti da tutta Europa. Alla manifestazione possono partecipare sia atleti esperti, che puntano a terminare le tappe con tempi importanti, sia appassionati che si vogliono mettere in gioco facendo buone performance, indipendentemente dal cronometro.

All Around eMTB Bosch è un’occasione unica per scoprire un territorio attraente e selvaggio come quello della Val d’Aosta, grazie a un itinerario circolare da percorrere in senso antiorario in una cornice paesaggistica indimenticabile.