Nadir Maguet tenta il record della vita

Nadir Maguet, scialpinista del Centro Sportivo Esercito di Courmayeur e atleta della Nazionale Italiana, si sta preparando per tentare di battere il record di Kilian Jornet Burgada sulla salita e discesa dal Monte Cervino.

Questa sfida rappresenta una tappa significativa nel percorso di Maguet, che ha dimostrato la sua abilità nel mondo dello skyrunning e dell'alpinismo.

L'impresa di Kilian Jornet Burgada, che ha stabilito il record di salita e discesa sul Cervino il 21 agosto 2013, è stata una delle sue imprese più straordinarie. In 2 ore, 52 minuti e 2 secondi, Kilian è salito e poi è sceso dal Cervino attraverso l'itinerario della Normale italiana, partendo dalla chiesa di Cervinia a 2.007 metri e raggiungendo la vetta a 4.476 metri.

Questa impresa è stata un test per la sua resistenza e abilità in diverse discipline di montagna, evidenziando la sua versatilità come atleta.

Nel tentativo di superare questo record, Nadir Maguet sta affrontando una sfida altrettanto audace.

Con la partenza prevista per le 10.30 dalla chiesa di Breuil-Cervinia, Maguet dovrà coprire 12 chilometri e un dislivello di 2.478 metri. L'obiettivo è abbattere il tempo di Kilian Jornet e stabilire un nuovo primato sulla montagna che domina la vista dalla finestra di casa sua.Maguet, con la sua appartenenza al Centro Sportivo Esercito di Courmayeur e alla Nazionale Italiana, ha dimostrato la sua abilità come scialpinista e skyrunner.

La sfida al record del Cervino è un'opportunità per lui di dimostrare ancora una volta la sua forza e resistenza in un ambiente alpino impegnativo. È importante notare che le imprese come queste richiedono una preparazione meticolosa e una pianificazione attenta.

Kilian Jornet, nel tentativo di stabilire il suo record, aveva esaminato l'itinerario in dettaglio, cercando di capire i passaggi critici. La sicurezza è stata una priorità, con guide alpine e la guardia di finanza che lo hanno assistito lungo il percorso.

La sfida al record del Cervino non è solo una dimostrazione di abilità fisica, ma richiede anche una mente veloce e una valutazione saggia dei rischi. La velocità in montagna può essere una qualità, permettendo ai protagonisti di scegliere le giuste decisioni e di affrontare in modo adeguato i pericoli.

Domani sarà una grande giornata per Nadir Maguet e per gli appassionati di montagna. Il suo tentativo di abbattere il record di Kilian Jornet rappresenta un impegno straordinario verso il raggiungimento dei propri obiettivi e il superamento dei propri limiti.

Sia Maguet che Jornet sono esempi ispiratori di come la passione e la dedizione possono spingere gli atleti a compiere gesta straordinarie in uno degli ambienti più impegnativi e affascinanti del mondo: le montagne.