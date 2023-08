Tennis: Corinne Cornaz sbanca ad Albissola il Trofeo Gioiellieria Delbono

Wow, che risultato straordinario! Congratulazioni per la vittoria al Trofeo Gioielleria Delbono ad Albissola Marina a Corinne Cornaz. Sembra abbia giocato davvero alla grande e superato delle sfide davvero impegnative.

Corinne ha dimostrato di essere in forma e di avere un'ottima tecnica, considerando che ha vinto sia contro giocatrici locali che contro avversarie classificate.

Battere una ventiseienne di casa come Varino Laura nei quarti deve essere stata una prova eccellente, dimostrando la sua abilità e determinazione.

Poi, sconfiggere la testa di serie numero 2, Buda Annalisa, in semifinale con un doppio 6-1 è davvero impressionante! Ed è fantastico vedere come ha dominato il super tie break nella finale contro Traman Elisa, vincendo per 10-1.

Inoltre, vincere non solo la coppa ma anche un buono presso la gioielleria sponsor del torneo è un bel tocco, rendendo la sua vittoria ancora più gratificante.