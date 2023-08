La valdostana Corinne Cornaz trionfa nel torneo di terza categoria Vip di Diano Marina aperto a tutti.

La tennista valdostana ha superato nella prima partita per 6/1 6/4 la vicentina 18enne Emma Urbani e in finale la testa di serie numero 2 del tabellone in un match giunto al terzo set.

La Cordaz, dopo aver ceduto per 1/6 nel primo set, ha recuperando aggiudicandosi il secondo parziale per 6/4 e chiudendo la sfida per 6/2 nel terzo e decisivo set.