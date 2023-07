GUIDA ALL’USO CORRETTO DEGLI INTEGRATORI

Una dieta equilibrata, unita a uno stile di vita sano e attivo, è, in genere, in grado di fornire tutte le sostanze nutritive di cui l’organismo ha bisogno. L’uso degli integratori, quindi, non deve essere dettato dalla convinzione di poter compensare comportamenti scorretti.

2. Gli integratori alimentari possono riportare in etichetta solo gli effetti benefici autorizzati dalla Commissione Europea: prima di farne uso, è bene accertarsi che questi rispondano alle proprie esigenze di salute.

3. Prima dell’assunzione, leggere bene modalità d’uso, conservazione ed eventuali avvertenze supplementari per un utilizzo sicuro riportate sull'etichetta. In caso di uso prolungato, consultare periodicamente il medico per valutare l’andamento della situazione.

4. Rivolgersi sempre al medico se non si è in buona salute o se si è in trattamento farmacologico per accertarsi che non ci siano controindicazioni. Quando il medico prescrive dei farmaci, informarlo se si stanno assumendo integratori.

5. Consultare il pediatra prima di somministrare integratori ai bambini. Se si è in gravidanza o allattamento, sentire il parere del medico.

6. Naturale non è sinonimo di sicuro: è sempre possibile che insorgano effetti inattesi. Perciò, se quando si prendono integratori si nota qualcosa che non va, sospenderne l’assunzione e informare tempestivamente il medico o il farmacista, portando con sé la confezione, affinché possano farne segnalazione all’ente preposto (VigiErbe).

7. Gli integratori sono formulati per contribuire al benessere, non per curare condizioni patologiche (per questo esistono i farmaci). Assumere integratori in dosi maggiori di quelle raccomandate non garantisce risultati migliori, oltre a poter essere talvolta perfino dannoso.

8. Per smaltire il grasso in eccesso è necessario ridurre l’apporto calorico e aumentare il consumo energetico attraverso uno stile di vita attivo. L’utilizzo degli integratori ai fini della riduzione del peso, quindi, può avere soltanto un effetto di supporto ove consigliato dal medico o dal farmacista.

9. Una dieta equilibrata è in grado di soddisfare anche le esigenze nutrizionali degli sportivi. L’assunzione di integratori deve tenere conto dello sport praticato, della sua intensità e della sua durata, oltre che delle condizioni individuali.

10. Attenzione ai canali di acquisto: alcuni siti propongono integratori dagli effetti “miracolosi”. I prodotti venduti devono essere autorizzati dal Ministero della Salute. Verificare sul sito www.salute.gov.it se sono regolarmente registrati per l’immissione sul mercato.