Corrado Peloso torna in gara nel Rally Valli Oltrepò, gara a valenza Nazionale

La stagione di Corrado Peloso riparte dal Rally Valli Oltrepò, in programnma il 4 e 5 agosto a Casteggio, Pavia. È la gara di casa della Scuderia EffeErre che da quest’anno affianca Corrado, Paolo Carrucciu e la Gliese.



“È la giusta occasione per ripartire dopo l’incidente del Due Valli – dice Corrado -. Qui mi sento come in famiglia. Obiettivo? Divertirmi in macchina e anche fuori, con i ragazzi della scuderia e della squadra”.



Ad iniziare da Riccardo Filippini, Presidente della scuderia e continuare con Giorgio Marazzato, a capo di Gliese ma, per una volta, anche lui in gara. Corrado e Paolo saranno al via con la Clio Rally 5; Giorgio con la 208 R2b.



“Sarà di sicuro emozionante e un bel momento che mi porterò nel cuore” – racconta.



Il rally inizierà venerdì 4 agosto con due prove speciali. Sabato 5 sono in programma le restanti sei per un totale di 8 spalmate in 59 chilometri.



“In base a come mi sentirò valuteremo cosa fare, ovvero se imbastire un mini programma nella parte conclusiva della stagione” – conclude il pilota.