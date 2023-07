Padel: Conto alla rovescia per il torneo "Valle d'Aosta"

Il torneo "Valle d’Aosta" di padel torna e diventa ancora più importante e prestigioso rispetto all’edizione dello scorso anno. L’Open passa da un montepremi complessivo di 1.500 euro a 5.000 euro e si prepara a catturare l’interesse dei giocatori di alto livello.

Il torneo, uno dei pochi in Italia ad avere premi di così alto valore, si svolgerà ad Aosta dal 18 al 27 agosto ed è organizzato dal Tennis Courmayeur che più volte ha portato giocatori di rilievo in Valle d’Aosta.

Nei dieci giorni centrali di agosto sarà sfida a colpi di padel sui due campi dell’Arena Sport Aosta, circolo che sorge nel cuore della città e che per gli aostani è da tempo punto di riferimento anche per il tennis e il beach.

Si giocherà un doppio maschile con 4.000 euro di montepremi e ospitalità per i giocatori dai quarti di finale e un doppio femminile con 1.000 euro complessivi in palio e pernotto per semifinaliste e finaliste.

Le iscrizioni sono aperte e devono tassativamente essere effettuate attraverso il portale di federtennis.it entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 16 agosto. Ancora in via di definizione il quadro dei partecipanti, che verrà delineato poco prima di Ferragosto. In base al numero delle adesioni verrà stilato il programma delle prime partite che serviranno a comporre i due tabelloni principali.

Gianluca Battilani, organizzatore: «Arriviamo da una passata edizione che ha avuto un buon successo, ora abbiamo deciso di crescere e di mettere in palio premi di valore decisamente più alto. Confidiamo di poter accogliere giocatori di ottimo livello, provenienti non solo dall’Italia; nel mese di agosto non sono previsti molti tornei, la richiesta di giocare resta però elevata. Questo periodo lo avevamo già scelto anni fa per riportare il tennis professionistico ad Aosta, riscontrando anche una buona presenza di pubblico».