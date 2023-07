Ciclismo: A Giulia Soffiati e Kristian Cabras la Villair di Quart – Lignan di St-Barthélemy Posta in arrivo

Al maschile, fanno subito il vuoto Wladimir Cuaz (Cicli Lucchini) e Kristian Cabras (Sanetti Sport), che guadagnano secondi su secondi man mano che la strada sale; la gara si decide negli ultimissimi metri, con Kristian Cabras (51’38”) che mette tra sé e Wladimir Cuaz (51’43”) una manciata di secondi. Alle loro spalle, sin dai primi chilometri, un’altra a gara a due per un posto sul podio, che va a Thierry Montrosset (Swatt Club) che, con lo stesso crono – 56’42” – precede di mezza ruota Alessandro Ghia (Panaché). Per le posizioni nella ‘Top ten’, un quartetto, che si sgrana ai meno cinque dalla linea d’arrivo: Marco Ranfone (Panaché; 57’18”) precede Christian Vallet (57’23”), che vesta la maglia del sodalizio organizzatore, il Gs Aquile, Denis Donzel (Vc Courmayeur MB; 58’08”) e Francesco Ghia (Orange Bike Team; 59’42”). A chiudere la graduatoria dei migliori dieci, 9° Jacques Tercinod (Gs Aquile; 1h 00’42) e Luca Giachino (Rodman Azimut; 1h 00’42”).

Christian Cabras

Al femminile, grande prestazione di Giulia Soffiati (Swatt Club; già vincitrice della Maratona dles Dolomites), che chiude 19° assoluta, in 1h 03’18”); al 48° posto, seconda di categoria, Joelle Gyppaz (Panaché; 1h 20’09”) e, terza, prima delle Over 30, 50° assoluta, Federica Teppex (Gs Aquile; 1h 21’12”). Premio speciale anche per l’ultimo classificato del 12° memorial Elio Ceccon, 63°, 5° Donne, Marta Sordi (Gs Aquile; 1h 49’57”).

Diciotto società a competere per il memorial Ceccon (in realtà 17; il Gs Aquile, organizzatore, ha deciso di non apparire in classifica), e vittoria che è andata al Panaché (950 punti), a precedere il Cicli Lucchini (613) e l’InBike Atelier Boldrini (609).

Otto maglie di Campione regionale della Montagna Fci (accorpate le categorie M4 e M5, e M7 e M8), ai tesserati per sodalizi valdostani, con almeno tre atleti sulla linea di partenza. Nell’EliteSport succeso di Alessandro Ghia (Panaché); M1, Wladimir Cuaz (Cicli Lucchini); M2, Christian Vallet (Gs Aquile); M3-M4, Daniele Calandri (Gs Aquile); M5-M6, Massimo Giangrasso (Gs Aquile); M7, Paolo Castellaro (Gs Aquile); Donne, Joelle Gyppaz (Panaché).

I vincitori di categoria. EliteSport, Kristian Cabras; M1, Wladimir Cuaz; M2, Christian Vallet; M3, Luca Giachino; M4, Paolo Trione (Velo Zerbion); M5, Piero Cassius (Rodman Azimut); M6, Massimo Giangrasso; M7, Paolo Castellaro; M8, Mario Pastoret (Gs Aquile); Donne U30, Giulia Soffiati; Donne O30, Federica Teppex.