Sul circuito della Pista La Quercia58 si è disputata la 5° tappa del trofeo Interregionale OPES motori, valida per il campionato Nazionale OPES 2023

Questa domenica si è disputata sulla Pista La Quercia58 la 5° tappa del trofeo Interregionale OPES motori, valida per il campionato Nazionale OPES 2023. A darsi battaglia tanti piloti dai 6 a1 12 anni provenienti dal nord d’italia. Una occasione unica per vedere i talenti emergenti del motociclismo, con 3 valdostani in linea di partenza (Tomas David, Andrea Cheillon e Stefan Cheillon).

La tappa è iniziata sabato con le prove libere di sabato di tutte le categorie, sotto il caldo rovente i ragazzi si sono dimostrati già velocissimi con dei tempi di tutto rispetto, molto apprezzata la location valdostana (ricordiamo che la pista è immersa in una pineta, dotata di spogliati, docce, spazio per le tende) e il sistema informatico dei tempi che dava la possibilità ai genitori di seguire i bambini in live.

Domenica hanno aperto le danze le qualifiche del mattino a seguire tutte le gare, per i valdostani da segnalare il primo posto di categoria di Stefan Cheillon (minimoto School), il secondo posto di un veterano delle minimoto Andrea Cheillon per la categoria Senior e il secondo posto di Tomas David che polverizza il record della pista della categoria Pitbike 4T registrando uno stratosferico 29.035.

Da segnalare il nuovo record della pista, fatto dal pilota di 6 anni Dylan Fontana che ferma il cronometro in 27.005, vincente in Gara 1 e 2. Alla fine della manifestazione c’è stato posto anche per i papà e le mamme che sono salite sui kart per una gara gogliardica, un weekend all’insegna del divertimento e dello sport, la Valle d’Aosta per la prima volta ospita un evento di tale portata, tabella di marcia rispettata alla perfezione, nessun ritardo.

Presidente Andres Tomas: “Siamo molto felici e orgogliosi di aver ospitato una tappa del genere sperando che sia soltanto la prima di una lunga serie. Un ringraziamento speciale va a tutto lo staff della pista che è stato per 2 giorni impeccabile, garantendo in primis la sicurezza dei ragazzi. Non ci fermiamo, questo è solo un punto di inizio, come abbiamo fatto a rimettere la tuta a Cheillon Andrea, la faremo mettere a molti altri, garantito”

MINIMOTO SCHOOL 1-Stefan Cheillon 2-Mirko Loprevite 3-Loris Accorsi

MINIMOTO SCHOOL EVO 1-Tiziano Triberio 2-Marcello Passarella 3-Biasoli Leonardo

JUNIOR RACE 1-Dylan Fontana 2-Edoardo Floriani 3-Nicola Danzi

JUNIOR EXPERT 1-LUCCHESE Ander 2-Pellielo Andrea 3-Nathan Sforza

SENIOR 1-Paolo Canfora 2-Andrea Cheillon 3-Diego Salvi

MOTARD/PITBIKE 1-Mirko Loprevite 2-Tomas David 3-Lorsi Accorsi