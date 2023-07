Pesse e Vittone non il lotta per il podio nell’Xco dell’Europeo di Anadia in Portogallo

Non una giornata fortunata per gli azzurri, oggi, a conclusione dei Campionati Europei di MountainBike di Anadia (Portogallo), con i due valdostani che concludono oltre distanti dalle zone di vertice.

Negli Under 23 maschili, gara che ha concluso la rassegna continentale delle ruote grasse, Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem) è prima rallentato da un ingorgo su una strettoia del tracciato, poi è vittima di una foratura, non propriamente riparata celermente dai meccanici del team Italia. Il gressaen chiude 17°, migliore degli italiani, in 1h 17’01”. Maglia di campione continentale sulle spalle del francese Adrien Boichis (1h 13’36”), a precedere lo svizzero Dario Lillo (1h 13’47”) e il britannico Charlie Aldridge (1h 14’10”).

Al femminile, dominio della danese Sofie Pedersen (1h 12’14”), che precede di oltre 90 e 120” la coppia svizzera Ronja Blochlinger (1h 13’51”) e Noelle Buri (1h 14’18”). Al 13° posto la migliore delle azzurre, Sara Cortinovis (); 24° Nicole Pesse (Rdr Leynicese; 1h 19’47”).

Ieri, il tracciato è stato teatro degli Juniores, ieri, che ha consegnao il titolo continentale all’azzurra Valentina Corvi. In campo maschile, successo del danese Withen Philipsen (1h 05’04”) davanti all’olandese Freed Bouten e al norvegese Sivert Ekroll, attardati di 54 e 58”. Al 38° posto Gabriel Borre (Ktm-Protek-Elettrosysten; 1h 10’’51”).

MountainBike

Si è chiusa, ieri, a Chies d’Alpago (Belluno) con la quinta tappa, l’edizione 2023 degli Internazionali d’Italia Series. Negli Open maschile, successo del britannico Cameron Orr (1h 20’03”). In 12° posizione Alessandro Saravalle (Silmax; 1h 26’31”). Non hanno concluso la gara Yannick Parisi (Ktm-Protek-Elettrosystem; foratura all’ultimo giro quando decimo) e Filippo Agostinacchio (Beltrami Tsa Tre Colli). In mattinata, negli Juniores, vittoria di Alex Pelucchini (SuperBike; 54’04”); 9° Stefano Gerbaz (Cicli Lucchini; 56’11). Al femminile, successo di Laura Squarise (La Fenice; 1h 07’50”); 8° Emilie Bionaz (Cicli Lucchini; 1h 14’48”).

In classifica generale, maglia a Daniele Braidot, con 9° assoluto e primo Under 23, Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem). Al femminile, Giada Specia (295), che ha vinto la gara Donne Elite, scavalca per soli 15 punti Martina Berta (Santa Cruz Rockshox; 280). Decima assoluta, 3° Under 23, Nicole Pesse (72 punti con sole tre gare). Negli Juniores, entrambi assenti nel bellunese per rispondere alla chiamata azzurra degli Europei portoghesi, Elian Paccagnella (Sudtirol; 215) ha la meglio su Gabriel Borre (Ktm-Protek-Elettrosysten; 211); 12° Stefano Gerbaz (Cicli Lucchini; 82). Al femminile s’impone Elisa Lanfranchi (Ktm-Protek-Elettrosysten; 240); 12° Emilie Bionaz (Cicli Lucchini; 88).

Oggi, Esordienti e Allievi sul tracciato per la gara nazionale, dov’era presenti i tesserati del Cicli Lucchini. Negli Allievi primo anno vittoria di Jacopo Putaggio (Ucla1991; 47’16”). Al 12° posto Fabien Borre (51’36”); 15° Erik Henriod (52’39”); 27° Davide Savoia (39’02”). Negli Esordienti secondo anno, successo dello sloveno Lenart Dejak (34’51”). In 21° posizione Christian Faita (39’03”); 30° Matteo Abbate (40’41”); 34° Sebastian Amadei (34’15”).