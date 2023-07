Campionato Italiano Enduro MTB a La Thuile, Mirko Vendemmia e Gloria Scarsi sono i nuovi campioni italiani della categoria Elite

Con oggi si chiude il weekend del Campionato Italiano di Enduro in mountain bike 2023 qui a La Thuile e con lui la serie di ben 3 grandi eventi dedicati alla bike che hanno caratterizzato questo inizio di stagione della località valdostana. La Thuile è stata infatti protagonista sin dai primi di giugno con la quinta tappa del circuito XC Internazionali d’Italia Series, successivamente con il Campionato Italiano di Pump Track ed ora con il Campionato Italiano di Enduro MTB.

Mirko Vendemmia - Weride Fulgur Factory Team - e Gloria Scarsi - Team Canyon Collective Dainese - sono i nuovi Campioni Italiani della categoria Open Elite, i più veloci e costanti durante l’arco della gara e in tutte e 4 le prove speciali, due atleti di alto livello che da anni competono anche in gare internazionali ed in World Cup e per questo abituati a gestire la pressione dei grandi appuntamenti e soprattutto le proprie capacità lungo sentieri tecnici e pieni di insidie come quelli di La Thuile.

Nella Open Maschile Mirko Vendemmia ha dominato la gara incrementando speciale dopo speciale il distacco sul secondo classificato Marcello Pesenti di 34 secondi. Terzo Campione Italiano 2022 Tommaso Francardo a 38 secondi dal Mirko.

“Sono molto emozionato, il 2022 è stato un anno difficile e tornare a vincere la maglia dopo tanti sacrifici è una grandissima soddisfazione” è il commento di un commosso Mirko Vendemmia al traguardo.

Nella Open Femminile anche Gloria Scarsi vince tutte le prove speciali e stacca la seconda classificata Laura Rossin di 3.54 minuti e la terza Nadine Ellecosta di 4:18 min. Quarta e quinta le due valdostane Sophie Riva e Gaia Tormena, rispettivamente a soli 3 secondi e 36 secondi dal podio.

“Felicissima di questa vittoria e di aver vinto il Titolo Italiano su questo tracciato di gara. Finalmente si è tornati a disputare il Campionato Italiano su sentieri tosti come dovrebbe essere. Oggi mi sono divertita molto e spero in futuro di poter venire a girare in una World Cup, i trail qui hanno tutte le carte in regola” dichiara la neo Campionessa Italia Gloria Scarsi intervistata all’arrivo.

Come anticipato dai feedback pre gara, La Thuile ha sfornato un percorso di livello, tecnicamente e fisicamente importante non tanto per il dislivello pedalato in salita in gran parte coperto dagli impianti di risalita della società Funivie Piccolo San Bernardo, quanto per le caratteristiche uniche dei sentieri in alcuni passaggi da vero pelo sullo stomaco. Contropendenze, radici, polvere, rock garden, tratti super veloci alternati a sezioni con tornanti ripidi e stretti, ai sentieri di La Thuile bisogna dare del lei è stato uno dei commenti più sentiti durante tutto il weekend.

Anche per questo il Campionato Italiano Enduro mtb di questi giorni è stato un evento di successo che, complice il meteo favorevole e il forte richiamo di questa prestigiosa competizione, ha visto la partecipazione record di quasi 400 iscritti, con un’ottima affluenza anche dei giovani che nelle categorie Esordienti e Allievi contavano più di 130 concorrenti a riprova dell’ottimo stato di salute della disciplina che può contare su un grande bacino di futuri campioni.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato e in generale di come è andato l’evento” dichiara Enrico Martello responsabile bike park e direttore gara, “sono ormai più di dieci anni che lavoriamo al prodotto gravity e bike in generale di La Thuile e la grande affluenza di questi giorni testimonia la capacità attrattiva che la nostra località ha anche a livello nazionale oltre che internazionale”.

Oltre a Mirko nella Open Maschile e Gloria nella Open Femminile i Neo Campioni Italiani della disciplina Enduro nelle varie categorie sono.

Donne Junior: Carzolio Clarissa, Ancillotti Factory Team

Elite Sport: Viti Davide, Tsi Free Bike ASD

Elite Woman Sport: Tasso Lelia, Team Fristads Merida CO.ME.S

Allievi: De Santis Davide, Team Fristads Merida CO.ME.S

Esordienti Maschile: Bruno Thomas, Tribe Hot Bikes

Giovanile Femminile: Bruno Rebecca, Tribe Hot Bikes

Junior Maschile: Bonanomi Andrea, Fuma Racing

Master1: Franco Edoardo, Black Arrows-Gemme Bike

Master2: Vercelli Alessio, Team Locca

Master3: Zanchi Alberto, Team Fristads Merida CO.ME.S

Master4: Modesti Dimitri, Team Todesco

Master5: Zanchi Bruno, Team Fristads Merida CO.ME.S

Master6: Sala Graziano, ASD Team Morotti

Master7: Baroni Francesco, Cicobikes- Dsb

Master Woman: Zampino Ilaria, Abetone Gravity Team A.S.D.

Qui i risultati completi

Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno collaborato all’evento: trailbuilder, volontari e addetti ai lavori.

Il Presidente di Funivie Piccolo San Bernardo Daniele Collomb intervenuto alle premiazioni: “Come Funivie Piccolo San Bernardo oltre agli impianti di risalita mettiamo a disposizione degli eventi, tutta la struttura dei nostri uffici, personale e materiali. Siamo in prima linea per lo sport e la crescita dei prodotti turistici legati alla attività all’aria aperta cercando di raggiungere assieme sempre il miglior risultato possibile”.

Per il sostegno si ringrazia Regione Valle D’Aosta e il comune di La Thuile, assieme agli sponsor della manifestazione Misura, Redbull e acqua Sorgenti Monte Bianco.

Da questo momento e fino a fine agosto l’intera bike area con tutti i servizi annessi torna ad essere a completa disposizione per tutti gli appassionati che decideranno di scegliere La Thuile con le sue viste sul Monte Bianco e le altre vette alpine come meta di vacanza estiva con la propria bici.