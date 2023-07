Ritmica: a Rimini doppio bronzo per Beatrice Cuaz

Si chiudono con altri due podi le Finali nazionali di ginnastica ritmica del Club des Sports. A conquistarli è stata la Senior Beatrice Cuaz, che a Rimini ha centrato il bronzo sia al cerchio, sia alla palla. Risultati che vanno a sommarsi al titolo delle Open LE e alle altre sette top 3 individuali dei giorni scorsi. Il Club des Sports è dunque salito dieci volte sul podio della rassegna nazionale: bilancio positivo per la società valdostana. Ad accompagnare le giovani ginnaste, le istruttrici Carlotta Pellissier, Monica Mondino e Patrizia Mondino.



Senior 3 (LE) - Quinta nella classifica generale (28.300 punti), Beatrice Cuaz oggi - domenica - ha gareggiato nella finale al cerchio ottenendo 14.100 punti e conquistando il terzo gradino del podio alle spalle di Letizia Scarpa (Assolo; 14.325) e Alessandra Leva (Jolly Vinovo; 14.200). Identico piazzamento nella finale alla palla, conclusa con 14.075 punti valsi un altro terzo posto, questa volta dietro a Carlotta Bosso (Ginnastica Ardor; 14.475) e Serena Labrocca (Ritmica Arbostella; 14.325).



Allieve (Serie D - LC) - Podio nazionale sfiorato di un nulla per le Allieve del Club des Sports, rimaste a 0,25 punti dal terzo posto. Dopo la nona prestazione in qualifica, le valdostane Anna Gusulfino, Anna Montecchi, Aurora Pelliccioni (collettivo), Sveva Ottobon, Viola Ottobon (coppia), Angelica Brunetti e Mariapaola Rigo (successione) hanno conquistato il quarto posto nella finalissima. Hanno ottenuto 31.725 punti e si sono piazzate alle spalle di Gymnasium Gravina (33.125), Marilà (32.900) e Eurogymnica Torino (31.750).



Junior 3 (LC) - Quasi duecento le ginnaste in pedana, tra queste anche Anna Cairo che ha concluso al settimo posto con 22.025 punti, nella gara vinta da Erica Carminati (Brembate Sopra) con 22.600 punti. Si è esibita anche Noemi Torretta, 172° con 19.950 punti. Anna Cairo ha successivamente partecipato alla finale alla palla, esercizio terminato al sesto posto con 10.500 punti. Altro titolo per Erica Carminati (Brembate Sopra; 11.050).



Junior 1 (LC) - Il Club des Sports ha schierato una sola ginnasta, Marie Péaquin che si è piazzata 78a con un punteggio di 20.150. Gradino alto del podio per Nicole Bellosi (Lugo; 22.200).



Allieve (LB) - Diciottesimo posto finale per la squadra del Club des Sports, in pedana con Bianca Camaschella, Celeste Ciurca e Alessia Masoaro e Melissa Mastroianni (collettivo) e Bianca Camaschella e Celeste Ciurca (coppia). La formazione valdostana ha totalizzato 18.950 punti. Vittoria per Fenix Ginnastica (20.850 punti).