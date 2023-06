GIRO NEXT GEN:GELDERS SHOW, ATTO SECONDO

Fuga vincente nella seconda tappa del Giro Next Gen, 151 km da San Francesco al Campo a Cherasco. Ad imporsi è stato Gil Gelders, già a segno nell'edizione 2022 proprio in provincia di Cuneo (Peveragno). Il portacolori della Soudal - Quick-Step Devo Team ha attaccato a 47 km dall'arrivo in compagnia dell'irlandese Darren Rafferty sullo strappo di Barolo riportandosi su Edoardo Zamperini, ultimo superstite della fuga di giornata e prima Maglia Azzurra del Giro Next Gen, dopo il GPM di Novello. A 1500 metri dall'arrivo, sullo strappo all'11% che portava al centro di Cherasco, Gelders lanciava l'attacco decisivo, staccando i due compagni d'avventura e resistendo per 6" alla rimonta del gruppo regolato da Busatto su De Pretto. In classifica generale Alec Segaert rimane saldo al comando con 12" su Loe Van Belle e 13" su Jonathan Vervenne, che sale sul podio rimpiazzando Aivaras Mikutis. RISULTATO DI TAPPA 1 - Gil Gelders (Soudal - Quick-Step Devo Team) - 151 km in 3h37’58’’, media di 41.565 km/h 2 - Francesco Busatto (Circus - Reuz - Technord) a 6" 3 - Davide De Pretto (Zalf Euromobil Fior) s.t. 4 - William Junior Lecerf (Soudal - Quick-Step Devo Team) s.t. 5 - Robert Donaldson (Trinity Racing) s.t. CLASSIFICA GENERALE 1 - Alec Segaert (Lotto Dstny Development Team) 2 - Loe Van Belle (Jumbo-Visma Development Team) a 12" 3 - Jonathan Vervenne (Soudal Quick-Step Devo Team) a 13" 4 - Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step Devo Team) a 17" 5 - Gil Gelders (Soudal - Quick-Step Devo Team) a 19"

LE MAGLIE UFFICIALI

Le Maglie di leader del Giro Next Gen sono disegnate da ALE'.

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Il Ciclista - Alec Segaert (Lotto Dstny Development Team)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Edoardo Zamperini (Zalf Euromobil Fior)

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Sara Assicurazioni - Vlad Van Mechelen (Development Team DSM)

Maglia Combinata, leader della Classifica Combinata, sponsorizzata da RCS Sport for Aido - https://aido.it/ indossata da Loe Van Belle (Jumbo-Visma Development Team)

Maglia Tricolore, leader della Classifica Italiani, sponsorizzata da TIM - Francesco Busatto (Circus - Reuz - Technord)

STATISTICHE

Seconda vittoria al Giro d’Italia riservato ai giovani per Gil Gelders dopo la frazione di Peveragno dell’anno scorso. Da allora Gelders aveva vinto la Gent-Wevelgem Under 23 il 26 marzo.

Doppietta belga nelle prime due tappe (Segaert ieri, Gelders oggi). L'ultima nazione con un’impresa simile era stata la Gran Bretagna: nel 2019 Ethan Hayter vinse il prologo a Riccione e la prima frazione a Santa Sofia.

Francesco Busatto (2°) è il primo italiano che conquista un piazzamento sul podio di tappa al Giro Giovani da…sè stesso: fu 3° nella frazione di Pinerolo dell’anno scorso.

CONFERENZA STAMPA Il vincitore di tappa Gil Gelders ha dichiarato in conferenza stampa: "Vincere qui, ripetendomi dopo l'anno scorso, è stato speciale. Ho centrato l'obiettivo che mi ero prefissato già al secondo giorno, una sensazione molto bella. Da adesso in poi mi metterò a servizio del mio capitano William Junior Lecerf, che cercherà di fare bene in classifica generale, e se possibile punterò ad un altro successo di tappa. Non sapevo che Philippe Gilbert, uno dei miei idoli, avesse vinto su questo traguardo nel 2010. Voglio diventare un corridore da Classiche ed è a lui che mi ispiro." La Maglia Rosa Alec Segaert ha detto: "È stato fantastico correre oggi con la Maglia Rosa, tutti l'hanno notata sulle strade e anche stamattina ho ricevuto molti complimenti. È una maglia bellissima e sono felice di tenerla almeno per un altro giorno. Il finale oggi era insidioso, l'obiettivo era stare davanti e cercare di non perdere tempo. Ci sono riuscito e di questo sono molto contento." L'audio della conferenza stampa è disponibile a questo link.

LA TAPPA DI DOMANI

3^ TAPPA, PRIOCCA-MAGENTA, 146 KM



Percorso

Tappa praticamente piatta interamente dedicata alle ruote veloci che avranno come unica difficoltà il breve strappo di Lu. Si attraversa la pianura Padana alessandrina e pavese su strade sostanzialmente diritte e perfettamente piatte.



Ultimi km

Finale lungo viali larghi e rettilinei con alcuni raccordi su rotatorie e con alcune ampie curve. Rettilineo finale di 450 m.