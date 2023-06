Ciclismo: Filippo Agostinacchio protagonista nella cronometro del GiroNextGen

Cronometro di 9,4 km ad Aglié (Torino) per assegnare la prima maglia di capoclassifica del GiroNextGen, la corsa rosa che da quest’anno, sotto l’egida di Rcs ha cambiato nome; tra le 35° squadra al via, anche la Beltrami Tsa di Filippo Agostinacchio.

A indossare la prima maglia del Giro rosa riservato agli Under 23 è il belga, campione europeo di categoria Alec Segaert (Lotto Dstny; 10’45”, alla media di 52,460 km/h). In 12’20”, alla media di 45,750 km/h, in 148° posizione Filippo Agostinacchio (Beltrami Tsa – Tre Colli).

Oggi, dalle 12.30, la seconda tappa, da San Francesco al Campo a Cherasco, di 151 km. Il GiroNextGen 2023 riservato agli U23 – si potrà seguire, tutti i giorni, in differita sulla Rai: alle 19.15 su RaiPlay; alle 23 su RaiSport e, il giorno seguente, alle 12, sempre su RaiSport.