Ciclismo: Coppa del Mondo, spiccano Berta e Vittone

Conquistano un ottimo piazzamento nei migliori dieci della classifica Martina Berta e Andreas Vittone, impegnati, oggi, nella tappa di Coppa del Mondo di Lenzerheide (Svizzera).

Nella Elite Donne, successo della francese Loana Lecomte (1h 24’41”), davanti all’olandese Anne Terpstra (1h 24’59”) e alla svizzera Alessandra Keller (1h 25’13”). Al 9° posto, Martina Berta (Santa Cruz Rockshox Pro Team; 1’27”04).

Negli Under 23, la vittoria, in volata, dello svizzero – già vincitore dell’Xcc di giovedì – Dario Lillo (Scott Davos; 1h 12’58”), che precede di 2” il canadese Carter Woods (Giant Factory; 1h 13’00”) e, di 12”, il francese Adrien Boichis ( Trinity; 1h 13’10”). Giornata non fortunata per Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem), in grandissime condizioni e sempre nella testa della corsa per tutta la gara; una foratura nell’ultimo giro lo fa scivolare al 10° posto, miglior azzurro al traguardo, e autore del giro più veloce di giornata, con il tempo complessivo di 1h 14’48”.

Nell’Xcc Elite Donne, successo della svedese Jenny Rissveds (20’34”), che precede di 2” la coppia composta dalla svizzera Alessandra Keller e dalla francese Pauline Ferrand Prevot (20’36”). In 11° posizione, a 27”, Martina Berta (Santa Cruz; 21’01”).