Tennis: Impegnativa esperienza delle promesse valdostane

Per i migliori under 11 e under 12 della regione come sempre un'ottima esperienza sportiva di altissimo livello; impegnati nel girone A, uno dei più impegnativi della rassegna, i talentini rossoneri si sono dovuti confrontare contro le regioni della Campania, Piemonte, Calabria e Umbria, girone dal quale solamente la prima classificata, il Piemonte, accedeva alla fase successiva. Guidati dai Capitani Fabio Paonessa e Nathalie Viérin per la Valle d'Aosta sono scesi in campo i ragazzini del 2011 Boccato Sara, Morsia Gaia, Bionaz Angeline, André Susanna, Chiucchiurlotto Marco, Miele Francesco e quelli del 2012 Susanna Claire, Pretti Oliviero e Etienne Montegrandi.